Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

Hiljuti lubati Venemaa suusatajad neutraalse lipu all tagasi rahvusvahelistele võistlustele, kuid igasugune riiklik sümboolika on keelatud. Protokollis ilutseb nende nime taga neutraalne lipp ja nende varustuses ei tohi olla mingeid viiteid Venemaale.

Tour de Skil osales kaks rahvusvaheliselt alaliidult (FIS) neutraalse sportlase staatuse saanud suusatajat ja meestest oli selleks Saveli Korosteljov, kes lõpetas lõpuetapi kõrgel neljandal kohal. Kokkuvõttes tähendas see kerkimist kaheksandaks.

Auhinnatseremoonia ajal kogunes finiši juurde grupp Venemaa poolehoidjaid, kes hõiskaid häälekalt ja lehvitasid samal ajal ka Venemaa lippu. "Ma olin väga üllatunud," sõnas Korosteljov väljaandele Sportbladet. "See on meeldiv."

Pärast võistlust intervjuusid jagades tegi Korosteljov fännidega ka pilti, kuid selleks hetkeks olid pealtvaatajad oma lipu kokku pakkinud.

Sportbladet küsis arvamust ka Rootsi enda ühelt esisuusatajalt Edvin Angerilt. "On möödunud kaua aega, kuni seda viimati nägin. Ma ei tea, mida öelda, aga see on eriline. Käib sõda ja äkki on nad siin," sõnas sportlane.

Kas tunned, et võistles neutraalsete sportlaste vastu, kui Venemaa lipud on nähtaval? "Kui siin on Venemaa lipud, siis see pole väga neutraalne. Aga kui nad kannavad neutraalset vormi, siis nad ei paista välja venelased," vastas Anger.

Tour de Skil osales neutraalse lipu all kaks vene suusatajat. Lisaks Korosteljovile ka naiste seas Darja Neprjajeva.