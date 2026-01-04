Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

Naiste 10 km ühisstardist vabatehnikasõit kulmineerus Val di Fiemme kuulsal lõputõusul, kuhu jõudis esimesena Simpson-Larsen (37.05,3), teenides ühtlasi karjääri teise MK-etapivõidu. Esimest korda juhtus see mõne nädala eest Davosis.

28-aastasele Simpson-Larsenile järgnesid viimasel etapil Diggins (+8,8) ja teine norralanna Heidi Weng (+14,4). Viie hulka sõitsid veel Teresa Stadlober (Austria; +17,5) ja Ebba Andersson (Rootsi; +21,9). Kuuendana finišijoone ületanud Darja Neprjajeva kaotas juba enam kui minutiga.

Ainsa eestlannana viimase etapi eel konkurentsi jäänud Keidy Kaasiku starti ei tulnud.

Kokkuvõttes teenis kindla esikoha Diggins (2:11.26,1), kes edestas kahe minuti ja 17,7 sekundiga Stadloberit. Kolmanda koha teenis Weng (+2.31,6), kes jättis neljandaks Anderssoni (+2.41,1). Simpson-Larsen kerkis viimase etapiga 21. kohalt seitsmendaks (+4.02,2).

Viimase etapi eel teist kohta hoidnud Soome sprinter Jasmi Joensuu kaotas parematele mitme minutiga ja langes kokkuvõttes üheksandaks (+4.36,1).

Digginsi jaoks oli esikoht aga juba kolmas pärast 2021. ja 2024. aastat. Rohkem ehk neljal korral on naistest suutnud Tour de Ski võita Justyna Kowalczyk (2010-2013) ja Therese Johaug (2014, 2016, 2020, 2025).