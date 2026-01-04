Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult
Sel nädalavahetusel hoo sisse saanud Dakari ralli avaetapil ebaõnnestus tiitlikaitsja Yazeed Al-Rajhi (Overdrive), kes kaotab esimese etapi järel parematele juba pea poole tunniga.
Laupäevasel proloogil paremuselt kuuendat aega näidanud saudil jäi läbimata üks kontrollpunkt ja lisaks ületas ta ülesõidul kiirust ehk teenis kokku 16 minutit trahvi. Küll aga ei liikunud Al-Rajhi ka selleta kõige kiiremini ja on esimese etapi järel kokkuvõttes alles 39. kohal.
Esimese etapi võitis ja liidriks asus belglane Guillaume De Mevius (Mini; 3:07.49), kes edestas 40 sekundiga Katari rallimeest Nasser Al-Attiyahit (Dacia).
"Meil oli hea kiirus ja oleksime võinud veel kiiremalt sõita, aga nägime [meeskonnakaaslast] Sebastien Loebi kahe tühja rehviga, otsustasime olla ettevaatlikud ja vältida rehvide purunemist," kommenteeris Al-Attiyah finišis.
Loeb kaotas sel etapil De Meviusele kolme minuti ja ühe sekundiga, mis oli katsel paremuselt kümnes tulemus. De Meviuse ja Al-Attiyahi järel oli katsel kolmas tšehh Martin Prokop (Ford; +1.27).
Dakari rallil on tänavu kavas 13. katset ja võistlus kulmineerub 17. jaanuaril. Autod sõidavad kava kohaselt kokku 4840 katsekilomeetrit.
Toimetaja: Siim Boikov