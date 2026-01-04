X!

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

Autoralli
Yazeed Al-Rajhi - Dirk Von Zitzewitz
Yazeed Al-Rajhi - Dirk Von Zitzewitz Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Autoralli

Sel nädalavahetusel hoo sisse saanud Dakari ralli avaetapil ebaõnnestus tiitlikaitsja Yazeed Al-Rajhi (Overdrive), kes kaotab esimese etapi järel parematele juba pea poole tunniga.

Laupäevasel proloogil paremuselt kuuendat aega näidanud saudil jäi läbimata üks kontrollpunkt ja lisaks ületas ta ülesõidul kiirust ehk teenis kokku 16 minutit trahvi. Küll aga ei liikunud Al-Rajhi ka selleta kõige kiiremini ja on esimese etapi järel kokkuvõttes alles 39. kohal.

Esimese etapi võitis ja liidriks asus belglane Guillaume De Mevius (Mini; 3:07.49), kes edestas 40 sekundiga Katari rallimeest Nasser Al-Attiyahit (Dacia).

"Meil oli hea kiirus ja oleksime võinud veel kiiremalt sõita, aga nägime [meeskonnakaaslast] Sebastien Loebi kahe tühja rehviga, otsustasime olla ettevaatlikud ja vältida rehvide purunemist," kommenteeris Al-Attiyah finišis.

Loeb kaotas sel etapil De Meviusele kolme minuti ja ühe sekundiga, mis oli katsel paremuselt kümnes tulemus. De Meviuse ja Al-Attiyahi järel oli katsel kolmas tšehh Martin Prokop (Ford; +1.27).

Dakari rallil on tänavu kavas 13. katset ja võistlus kulmineerub 17. jaanuaril. Autod sõidavad kava kohaselt kokku 4840 katsekilomeetrit.

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

17:04

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

28.12

Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

27.12

Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

27.12

Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

23.12

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

22.12

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

19.12

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

16.12

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

14.12

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

12.12

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

10.12

Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

10.12

Rovanperä avapäev vormeliroolis läks lörri

06.12

Hooaja viimase ralli võitnud Neuville: oleksin peaaegu alla andnud

sport.err.ee uudised

18:40

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

17:56

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

17:31

Jaapani suusahüppaja sai Innsbruckis karjääri esimese etapivõidu

17:04

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

16:35

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

16:08

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

15:56

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

15:24

Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

11:21

U-18 noormehed said Rootsist jagu, teised koondised kaotasid

10:48

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

09:41

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

loetumad

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo