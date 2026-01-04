X!

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Elizaveta Anikina
Tennis

Elizaveta Anikina võitis Brommas (Rootsi) juunioride ITF-i J100 turniiri. See oli Anikina viies ITF-i turniirivõit, varem oli ta kolm korda võitnud J60 ja korra J100 turniiri.

Tänu varasematele võitudele oli Anikina juunioride ITF-i edetabelis kerkinud juba 287. kohale ja Brommas sai ta teise asetuse, vahendab Tennisnet.ee.

Üle kuue geimi ei loovutanud Anikina ühelegi vastasele. Veerandfinaalis võitis ta Hanna Vanni (Soome) 6:3, 6:1, poolfinaalis Greta Nemcseki (Ungari, 4) 6:2, 6:2 ja finaalis Lia Belibova (Moldova) 6:0, 6:3. Just Belibova oli avaringis välja lülitanud esimesena asetatud sakslanna Gloria Reuschi.

Kaasa tegi ka Marie Johanna Lapimaa, kes jõudis teise ringi.

Paarismängus oli Anikina partner tuntud perekonnanimega tšehhitar Veronika Navratilova. Nad olid ka esimesena asetatud. Selles mänguliigis tuli esikoht raskemalt.

Teises ringis ehk veerandfinaalis kaotasid Anikina / Navratilova seti Karina Kissile (Suurbritannia) ja Lapimaale, kuid kokkuvõttes võitsid 6:1, 1:6, 10:0. Finaal oli aga märksa tasavägisem ning seal võitsid Anikina / Navratilova Nina Andronicou (Küpros)ja samuti kahes finaalis mänginud Belibova 7:6, 6:7, 11:9.

Kuni 14. sünnipäevani märtsis kehtib Anikinal veel ITF-i turniiride piirang ja kahe kuu jooksul on tal võimalik mängida veel kaks turniiri, millest järgmine algab teisipäeval Košices, kus Eesti parim noortennisist osaleb esmakordselt J200 turniiril. Seal ta asetust kindlasti ei saa, esialgse ülesandmislehe põhjal on ta reitingus paremuselt 17.

Brommas sai aga Anikina juurde lausa 125 edetabelipunkti (üksikmängus 100 ja paarismängus 100/4 ehk 25) ja sellega peaks ta edetabelis tõusma 200. koha kanti. Nüüdseks on Anikinal olemas kuue turniiri punktid, seega edaspidi ta enam täissummat punkte juurde ei saa, sest midagi läheb ka maha.

ITF-i juunioride edetabelis arvestatakse kuue parema turniiri tulemusi mõlemas mänguliigis, aga paarismängus jagatakse punktisumma neljaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

16:35

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle

02.01

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

02.01

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

01.01

Kolmanda Eesti tennisistina võistleb Austraalia lahtistel Ingrid Neel

30.12

Lajal alustab hooaega Austraalias, Glinka Uus-Kaledoonias

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

27.12

Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

25.12

Alcarazi treener koostöö lõppemisest: mul on praegu väga valus

25.12

Lajal lõppenud hooajast: õppisin enda kohta palju

24.12

Jõululaps Anett Kontaveit tähistab ümmargust sünnipäeva

24.12

Nii Lajal kui Glinka tagasid koha Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:40

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

17:56

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

17:31

Jaapani suusahüppaja sai Innsbruckis karjääri esimese etapivõidu

17:04

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

16:35

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

16:08

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

15:56

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

15:24

Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

11:21

U-18 noormehed said Rootsist jagu, teised koondised kaotasid

10:48

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

09:41

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

loetumad

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo