Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

Elizaveta Anikina võitis Brommas (Rootsi) juunioride ITF-i J100 turniiri. See oli Anikina viies ITF-i turniirivõit, varem oli ta kolm korda võitnud J60 ja korra J100 turniiri.

Tänu varasematele võitudele oli Anikina juunioride ITF-i edetabelis kerkinud juba 287. kohale ja Brommas sai ta teise asetuse, vahendab Tennisnet.ee.

Üle kuue geimi ei loovutanud Anikina ühelegi vastasele. Veerandfinaalis võitis ta Hanna Vanni (Soome) 6:3, 6:1, poolfinaalis Greta Nemcseki (Ungari, 4) 6:2, 6:2 ja finaalis Lia Belibova (Moldova) 6:0, 6:3. Just Belibova oli avaringis välja lülitanud esimesena asetatud sakslanna Gloria Reuschi.

Kaasa tegi ka Marie Johanna Lapimaa, kes jõudis teise ringi.

Paarismängus oli Anikina partner tuntud perekonnanimega tšehhitar Veronika Navratilova. Nad olid ka esimesena asetatud. Selles mänguliigis tuli esikoht raskemalt.

Teises ringis ehk veerandfinaalis kaotasid Anikina / Navratilova seti Karina Kissile (Suurbritannia) ja Lapimaale, kuid kokkuvõttes võitsid 6:1, 1:6, 10:0. Finaal oli aga märksa tasavägisem ning seal võitsid Anikina / Navratilova Nina Andronicou (Küpros)ja samuti kahes finaalis mänginud Belibova 7:6, 6:7, 11:9.

Kuni 14. sünnipäevani märtsis kehtib Anikinal veel ITF-i turniiride piirang ja kahe kuu jooksul on tal võimalik mängida veel kaks turniiri, millest järgmine algab teisipäeval Košices, kus Eesti parim noortennisist osaleb esmakordselt J200 turniiril. Seal ta asetust kindlasti ei saa, esialgse ülesandmislehe põhjal on ta reitingus paremuselt 17.

Brommas sai aga Anikina juurde lausa 125 edetabelipunkti (üksikmängus 100 ja paarismängus 100/4 ehk 25) ja sellega peaks ta edetabelis tõusma 200. koha kanti. Nüüdseks on Anikinal olemas kuue turniiri punktid, seega edaspidi ta enam täissummat punkte juurde ei saa, sest midagi läheb ka maha.

ITF-i juunioride edetabelis arvestatakse kuue parema turniiri tulemusi mõlemas mänguliigis, aga paarismängus jagatakse punktisumma neljaga.