Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

Naiste Eesti meistrivõistluste põhiturniiril jätkab ainsana kaotuseta Rae Spordikool/Viaston, mängides pühapäeval kolmes geimis üle Viljandi Metalli.

Jüri Spordihoones toimunud kohtumises kogus Viljandi esindus avageimis vaid 13 punkti. Teine ja kolmas geim osutusid tasavägisemaks, kui koduvõistkond Rae loovutas võrdselt 19 punkti, saavutades seega 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) võidu, vahendab Volley.ee.

Novembris toimunud põhiturniiri esimese ringi vastasseisus võitis Viljandi naiskond kaks esimest geimi, kuid pidi lõpuks leppima 2:3 kaotusega.

Avageimis neli ja mängu lõpuks kokku viis serviässa löönud Liis Kiviloo lisas ka kaheksa rünnaku- ja kaks blokipunkti, tõustes 15 punktiga üleplatsimängijaks. Silvia Pertens assisteeris 12 ja Anna Gontsarova kaheksa punktiga.

Erle Püvi tõi viljandlannadele seitse ning Ragne Dimitrijev, Kelly Metsamärt ja Maria Allik võrdselt kuus punkti.

Võitjad olid blokis selgelt paremad, kogudes 12 blokipunkti Viljandi kahe vastu. Servil jäi koduvõistkond seitsme punktiga plussi – 11 ässa kõrvale kogunes vaid neli eksimust. Viljandi jäi omakorda servil neljaga miinusesse, patustades seitsme veaga ja lüües kolm ässa.

Kõik kaheksa mängu võitnud Rae Spordikool/Viaston tõusis 22 punktiga turniiritabelis esimeseks. Sama punktisumma on kirjas ka teiseks langenud Tartu Ülikool/Bigbankil, kuid seda üheksa mänguga. Viiendal kohal jätkav Viljandi Metall on teeninud kümme punkti.

Toimetaja: Siim Boikov

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

