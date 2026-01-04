Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

Idakonverentsis viimasel kohal asetsev Columbus läks suurepärases hoos külalise vastu juhtima juba kolmanda minuti täitumisel, aga Sabres leidis avaperioodi 12. minutil vastuse. Blue Jackets jätkas aga võimsalt ning esimesele pausile mindi võõrustaja 3:1 eduseisul.

Columbus suutis Buffalo ründeliini peatada ning lisas teise perioodi üheksandal minutil neljanda tabamuse ja saatis kaheksa minutit enne lõpusireeni Buffalo tühja väravasse veel ühe litri, vormistades lõpuks 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) võidu.

Blue Jacketsi eest viskas värava neli kanadalast - Brendan Gaunce, Denton Mateychuk, Mathieu Olivier, Cole Sillinger - ja venelane Dmitri Voronkov. Mateychuk jagas ühele väravale ka söödu. Buffalo ainsa värava viskas Josh Doan.

Virelev Buffalo tegi jõulude eel suure muudatuse, kui lõpetas koostöö senise peamänedžeriga ning palkas ametisse soomlase Jarmo Kekäläineni. Kümnemänguline võiduseeria algas mõni päev enne seda, 10. detsembril ning kestis pea kuu aega.

Sabres (46 p) pole veel idas play-off'i kohale kerkinud, aga Atlandi ookeani divisjonis ollakse Montreal Canadiensi (50 p) järel neljas. Idakonverentsi tipus jätkab Tampa Bay Lightning (53 p), kellele järgnevad Detroit Red Wings (52 p), Carolina Hurricanes (51 p) ja Montreal.

Lääne tipus jätkab võimas Colorado Avalanche, kes on kogunud 69 punkti ja võitnud 40 mängust 31 (kolm lisaajal). Minnesota Wild on 58 punktiga teisel kohal, neile järgneb Dallas Stars (57 p).

Tulemused:

Detroit - Pittsburgh 1:4

New Jersey - Utah 4:1

Edmonton - Philadelphia 2:5

St. Louis - Montreal 2:0

San Jose - Tampa Bay 3:7

Washington - Chicago 2:3 (kv)

Ottawa - Winnipeg 4:2

New York - Toronto 4:3 (la)

Carolina - Colorado 3:5

Calgary - Nashville 3:4

Los Angeles - Minnesota 5:4 (kv)

Vancouver - Boston 2:3