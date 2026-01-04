Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

Laupäeval suurslaalomis võiduarve avanud šveitslanna oli pühapäeval slaalomis kiireim nii esimesel kui teisel laskumisel, teenides koondajaga 1.40,20 oma hooaja teise etapivõidu.

MK-sarja üldliider Mikaeala Shiffrin ei jäänud aga kaugele, ameeriklanna kaotas esimesel laskumisel Rastile 0,10 sekundit ja teisel laskumisel 0,04 sekundit. Esikolmikusse mahtus veel šveitslanna Wendy Holdener, kes kaotas kaasmaalasest võitjale 1,83 sekundiga. Temast 0,14 sekundi kaugusele jäi ameeriklanna Paula Moltzan (+1,97).

Shiffrin on kogunud sel hooajal 823 punkti, Rast (703 p) jääb temast 120 punkti kaugusele. Teised konkurendid jäävad juba kaugemale: kolmandal kohal asetsev uus-meremaalanna Alice Robinson on kogunud 484 punkti.

Naiste mäesuusatamise MK-sarja hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel Austrias Zauchensees.