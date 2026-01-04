X!

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

Jalgpall
Saalijalgpall.
Saalijalgpall. Autor/allikas: Diana Jesin-Gnibida/jesinfoto.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas liidrikohta hoidva Tallinna FC Bunker Partneri edu lähima jälitaja ees on kaheksa vooru järel juba kaheksa punkti.

Teise ringi esimeses voorus sai tiitlikaitsja FC Bunker Partner 9:1 (1:0) jagu tabeli viimasest Tartu FC Interist, kel on oma meistriliiga debüüthooajal punktiarve veel avamata. Neli väravat lõi Trevor Elhi ja kolm väravat kanti Denis Vnukovi arvele.

Tabeli teine Tartu Ravens Futsal kaotas kodus Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi vastu poolaja 1:4 ja kogu mängu 3:4.

Tagasi esikolmikusse tõusis Saku Sporting, kes sai neljandale kohale langenud Narva United FC-st jagu 9:6 (5:3). Võitjatest lõi neli väravat Martin Kase.

Rummu Dünamo läks võõrsil Tallinna FC Qarabagi vastu 3:0 juhtima, kuid mäng lõppes viigiga 3:3 (3:1).

Paremusjärjestus (8/14): 1. FC Bunker Partner 24, 2. Ravens Futsal 16, 3. Saku Sporting 13, 4.-5. Narva United FC ja FC Qarabag 12, 6. Silla FC Phoenix 9, 7. Rummu Dünamo 7, 8. FC Inter 0 punkti.

9. vooru mängud peetakse 10. ja 11. jaanuaril ning selle vooru kesksetes mängudes on vastamisi Narva United FC ja FC Bunker Partner ning Ravens Futsal ja Saku Sporting.

Toimetaja: Rene Kundla

premium liiga

jalgpalliuudised

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

03.01

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

03.01

Flora naiskond vahetas peatreenerit

sport.err.ee uudised

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

11:21

U-18 noormehed said Rootsist jagu, teised koondised kaotasid

10:48

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

09:41

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

03.01

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

loetumad

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo