FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

Teise ringi esimeses voorus sai tiitlikaitsja FC Bunker Partner 9:1 (1:0) jagu tabeli viimasest Tartu FC Interist, kel on oma meistriliiga debüüthooajal punktiarve veel avamata. Neli väravat lõi Trevor Elhi ja kolm väravat kanti Denis Vnukovi arvele.

Tabeli teine Tartu Ravens Futsal kaotas kodus Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi vastu poolaja 1:4 ja kogu mängu 3:4.

Tagasi esikolmikusse tõusis Saku Sporting, kes sai neljandale kohale langenud Narva United FC-st jagu 9:6 (5:3). Võitjatest lõi neli väravat Martin Kase.

Rummu Dünamo läks võõrsil Tallinna FC Qarabagi vastu 3:0 juhtima, kuid mäng lõppes viigiga 3:3 (3:1).

Paremusjärjestus (8/14): 1. FC Bunker Partner 24, 2. Ravens Futsal 16, 3. Saku Sporting 13, 4.-5. Narva United FC ja FC Qarabag 12, 6. Silla FC Phoenix 9, 7. Rummu Dünamo 7, 8. FC Inter 0 punkti.

9. vooru mängud peetakse 10. ja 11. jaanuaril ning selle vooru kesksetes mängudes on vastamisi Narva United FC ja FC Bunker Partner ning Ravens Futsal ja Saku Sporting.