Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

Arsenal jäi kiirelt kaotusseisu, kui Evanilson kasutas kümnendal minutil külaliste koleda tagasisöödu väravavahile ära ja Bournemouthi juhtima viis. Kuue minuti pärast oli tablool aga taas viik, kui Gabriel oma eksimuse lunastas.

Poolajapausile mindi viigiseisul, aga 54. minutil pääses Arsenal Declan Rice'i kauni tabamuse järel ette. 71. minutil tegi Inglismaa koondislane veel skoori ja kuigi Eli Junior Kroupi tõi viis minutit hiljem võõrustaja värava kaugusele, realiseeris Arsenal võõrsil 3:2 võidu.

Arsenal on teeninud tänavu 20 mänguga 15 võitu ja kolm viiki, 48 punktiga jätkatakse esikohal. Teisel tabelireal jätkab Aston Villa, kes alistas kodupubliku ees Nottingham Foresti 3:1 ning on kogunud 42 punkti.

Villa teine koht on aga ohus, sest vaid punkti kaugusele jääb pühapäeval Chelsea't võõrustav Manchester City. Neljandal Meistrite liiga kohal jätkab Liverpool (33 p), Chelsea on 30 punktiga viiendal kohal.

Tulemused:

Brighton - Burnley 2:0

Wolverhampton - West Ham 3:0