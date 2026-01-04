X!

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

Jaylen Brown viskel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Boston Celticsi ääremängija Jaylen Brown jätkas oma suurepärast hooaega, kui sai võõrsil Los Angeles Clippersi vastu hakkama 50-punktilise esitusega.

Bostoni klubi haaras läänerannikul ohjadest varakult ning asus teisel veerandil 16 punktiga juhtima, aga Clippersil õnnestus poolajapausiks vahe kaheksale silmale lihvida. Teine poolaeg jätkus aga sarnase stsenaariumiga ja Celtics vormistas lõpusireeni kõlades suure 146:115 (42:28, 29:35, 42:36, 33:16) võidu.

Celtics toetus taaskord Jaylen Brownile, kes lõpetas kohtumise 50 punkti (kahesed 12/16, kolmesed 6/10, vabavisked 8/10), viie resultatiivse söödu ja kolme lauapalliga. Seejuures viskas Brown kolmandal veerandil 19 punkti, neljandal veerandil tegi ta isikliku üheksa-null spurdi. Isiklik punktirekord see siiski ei olnud, neli aastat ja üks päev varem kogus ta Orlando vastu samuti 50 silma.

Derrick White lisas omalt poolt 29 punkti, Clippersi eesti viskasid nii Kawhi Leonard kui John Collins 18 punkti. James Harden kogus 18 punkti ja 12 lauapalli.

Jayson Tatumi tagasitulekut ootav Boston on saanud ilma staarita väga hästi hakkama ja jätkab 22 võidu ja 11 kaotusega idakonverentsis kolmandal kohal.

Golden State Warriors teenis koduväljakul võidulisa, kui alistas Utah Jazzi 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18). Soomlane Lauri Markkanen oli 35 punktiga üleplatsimees, Stephen Curry tõi Warriorsile 31 punkti.

Golden State pidi terve teise poolaja saama hakkama ilma kaitsespetsialisti Draymond Greenita, kes saadeti kohtunike peale karjumise tõttu platsilt. 35-aastase Greeni jaoks oli see juba teine kord kaheksa mängu jooksul, kui ta tehniliste vigade tõttu eemaldati.

Warriors on aga neist kaheksast mängust kuus võitnud ja on hoogu kogumas, 19 võidu ja 17 kaotusega ollakse läänekonverentsis kaheksandal tabelireal.

Tulemused:
Miami - Minnesota 115:125
Toronto - Atlanta 134:117
New York - Philadelphia 119:130
San Antonio - Portland 110:115
Chicago - Charlotte 99:112
Dallas - Houston 110:104



