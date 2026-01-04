Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

Võrkpalli naiste meistriliigas läksid laupäeval vastamisi vähem kui kaks nädalat tagasi Eesti karikafinaalis kohtunud Rae Spordikool/VIASTON ja Viimsi/Tallinna Ülikool.

Jüri Spordihoones toimunud vastasseisus oli tasavägiseim teine geim, milles külalised kogusid 21 punkti. Esimeses geimis loovutas koduvõistkond 19 ja kolmandas 15 punkti, mis tähendas jõulupühade eel teist korda järjest Eesti karikavõitjaks kroonitud Rae 3:0 (25:19, 25:21, 25:15) võitu, vahendab Volley.ee.

Liis Kiviloo ja kahes geimis kaasa teinud Silvia Pertens panustasid võitu võrdselt 11 punkti. Maria Säästla lisas seitse punkti. Kaotajate resultatiivseimaks kerkinud Ave Kuusk lõpetas mängu 13 punktiga.

Blokis kogusid mõlemad naiskonnad viis punkti, Rae Spordikool lahendas rünnakul 47-protsendiliselt ja Viimsi 32-protsendiliselt. Servi vastuvõtul olid omakorda edukam külalised, kui positiivse vastuvõtu protsent oli 38. Rae võistkond näitas 35-protsendilist positiivset servi vastuvõttu.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/VIASTON asub seitsmest mängust kogutud 19 punktiga teisel tabelireal, jäädes kaks mängu enam pidanud Tartu Ülikool/Bigbankist maha kolme punktiga. Viimsi/Tallinna Ülikool on kaheksa punktiga kuuendal kohal.

Pühapäeval on kodusaalis mängiva Rae vastaseks kümne punktiga viiendal kohal paiknev Viljandi Metall. Põhiturniiri esimeses ringis pakkusid naiskonnad tasavägise vastasseisu, milles Viljandi võitis kaks esimest geimi, kuid ülejäänud kolm kuulusid võõrsil mänginud Raele.