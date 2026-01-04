X!

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Võrkpalli naiste meistriliigas läksid laupäeval vastamisi vähem kui kaks nädalat tagasi Eesti karikafinaalis kohtunud Rae Spordikool/VIASTON ja Viimsi/Tallinna Ülikool.

Jüri Spordihoones toimunud vastasseisus oli tasavägiseim teine geim, milles külalised kogusid 21 punkti. Esimeses geimis loovutas koduvõistkond 19 ja kolmandas 15 punkti, mis tähendas jõulupühade eel teist korda järjest Eesti karikavõitjaks kroonitud Rae 3:0 (25:19, 25:21, 25:15) võitu, vahendab Volley.ee.

Liis Kiviloo ja kahes geimis kaasa teinud Silvia Pertens panustasid võitu võrdselt 11 punkti. Maria Säästla lisas seitse punkti. Kaotajate resultatiivseimaks kerkinud Ave Kuusk lõpetas mängu 13 punktiga.

Blokis kogusid mõlemad naiskonnad viis punkti, Rae Spordikool lahendas rünnakul 47-protsendiliselt ja Viimsi 32-protsendiliselt. Servi vastuvõtul olid omakorda edukam külalised, kui positiivse vastuvõtu protsent oli 38. Rae võistkond näitas 35-protsendilist positiivset servi vastuvõttu.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae Spordikool/VIASTON asub seitsmest mängust kogutud 19 punktiga teisel tabelireal, jäädes kaks mängu enam pidanud Tartu Ülikool/Bigbankist maha kolme punktiga. Viimsi/Tallinna Ülikool on kaheksa punktiga kuuendal kohal.

Pühapäeval on kodusaalis mängiva Rae vastaseks kümne punktiga viiendal kohal paiknev Viljandi Metall. Põhiturniiri esimeses ringis pakkusid naiskonnad tasavägise vastasseisu, milles Viljandi võitis kaks esimest geimi, kuid ülejäänud kolm kuulusid võõrsil mänginud Raele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

02.01

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

22.12

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

22.12

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

22.12

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali

21.12

FOTOD | Eesti karikavõitjateks krooniti Pärnu ja Rae

19.12

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

18.12

Eesti karikafinalistid peavad kiirelt kohanema harjumuspäratu saaliga

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

15.12

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

15.12

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis naiste meistriliigas tabelijuhiks

14.12

Rae tunnistas Leedus vaid võite

videod

sport.err.ee uudised

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

09:41

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

03.01

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

loetumad

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

02.01

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo