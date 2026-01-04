X!

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

Eesti meeste jalgpallikoondise äärekaitsja Michael Schjönning-Larsen sai Šotimaa kõrgliigas kirja esimese kohtumise, kui tema uus koduklubi Kilmarnock kaotas 1:3.

Viimati Eestis Tallinna Levadiat esindanud 24-aastane Schjönning-Larsen alustas esimest mängu Kilmarnocki eest pingil, kui 21. voorus võõrustati Hiberniani, kus pidas möödunud kümnendil kolm kohtumist Henri Anier, vahendab Soccernet.ee.

Viiendal kohal paiknev Hibernian võitis avapoolaja viienda minuti väravast 1:0. Võõrustajate vastus saabus 57. minutil, kui täpset jalga demonstreeris Arsenali akadeemias üles kasvanud ründaja Tyreece John-Jules. Neli minutit hiljem saadeti esimest korda Šotimaa murule Schjönning-Larsen, kes võttis viiemehelises kaitseliinis koha sisse vasakpoolse äärikuna.

Eestlase mängitud 29 minuti jooksul jõudis Hibernian taas juhtima minna, Kilmarnock vähemusse jääda ning külalised lüüa kolmanda värava. Hooaja 12. kaotuse saanud Kilmarnock on 12-liikmelises liigatabelis 13 punktiga eelviimasel kohal. Liidriks on jätkuvalt Hearts, kuhu kuulub endine Narva Transi ründaja Landry Kabore.

Enne Schjönning-Larseni tulekut peatreeneri vallandanud Kilmarnockil on kirjas kaks võitu, mis saadi kuuendas ja seitsmendas voorus — seega võidurõõmu tunti viimati 14 matši tagasi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

