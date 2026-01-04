X!

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

Jalgpall
Wolverhampton Wanderersi mängijad
Wolverhampton Wanderersi mängijad Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas teenis tabeli põhjas virelev Wolverhampton Wanderers laupäeval hooaja esimese võidu, kui oli koduplatsil 3:0 üle West Hamist.

Wolverhampton on sel hooajal hakkama saanud erinevate antirekorditega, viimati sai neist esimene meeskond Premier League'i ajaloos, kes pole hooaja keskpunktis ehk 19 vooru järel suutnud võita veel ühtegi mängu.

Laupäevast kodumängu West Hami vastu alustas Wolverhampton vaid kolme punkti peal ja väravate vahega 11:40, aga avapoolaja väravad Jhon Ariaselt, Hwang Hee-Chanilt ja Matheus Manelt tõid neile viimaks 3:0 võidu.

Kuigi Wolverhampton on kuue punktiga kindlalt tabeli põhjas, pole oluliselt parem ka West Hami seis. Viimasest viiest mängust neli kaotanud Londoni meeskond on kogunud 14 punkti ning on 18. kohal, päästvast 17. positsioonist lahutab neid neli punkti.

"See oli piinlik esitus," vabandas West Hami peatreener Nuno Espirito Santo fännide ees. "Tänane oli meie kõige kehvem sooritus. Ma ei mäleta päeva, mil oleks end väljaku ääres nii halvasti tundnud. Asi ei ole minu tulevikus, vaid selles, kuidas sellest olukorrast välja tuleme ning areneda suudame. Keegi ei osanud arvata, et mängime nii halvasti," lisas portugallane.

West Hami endine kapten Decla Rice lõi laupäeval kaks väravat ja aitas Arsenali 3:2 võiduni Bournemouthi üle. Ühtlasi tähendab see, et 48 punkti kogunud Arsenal kasvatas tabeli tipus edu lähima jälitaja Aston Villa ees kuuele punktile, kuigi Manchester Cityl on võimalik pühapäeval Chelsea alistamisega vahe kahandada neljale silmale.

Toimetaja: Anders Nõmm

