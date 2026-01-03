Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

Šotimaa jalgpalli kõrgliigas peeti laupäeval Old Firm'i nime kandev derbimäng Glasgow meeskondade Celticu ja Rangersi vahel. Rangers teenis võõrsil 3:1 võidu ning kerkis tabelis põlise rivaaliga samale pulgale.

Lõuna-Korea koondislane Hyun-Jun Yang viis avapoolajal suurepärast mängu näidanud Celticu 19. minutil juhtima, aga teine poolaeg kuulus kindlalt hoopis külalismeeskonnale.

Sportingu kasvandik Youssef Chermiti viigistas 50. minutil seisu ning viis üheksa minutit hiljem Rangersi juhtima, 71. minutil vormistas lõppskoori 18-aastane Mikey Moore.

Tiitlikaitsja Celtic on detsembri alguses tööd alustanud prantslasest peatreeneri Wilfried Nancy käe all kõigi sarjade peale kaheksast mängust kaotanud kuus. Rangers on seevastu võitnud kolm mängu järjest ning 55 korral riigi meistriks kroonitud meeskonnad on nüüd tabelis mõlemad 38 punkti peal.

Esikoha jagamiseks sellest ei piisa: Tabeliliider Hearts võõrustab laupäeval punast laternat Livingstoni ja kui nad selle mängu võidavad, on Edinburgh' meeskond 20 vooruga teeninud 44 punkti.