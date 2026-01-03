FC Floraga liitus Taaniel Usta

X!

Valitseva Eesti jalgpallimeistriga FC Flora liitus eelmisel hooajal JK Tallinna Kalevis mänginud endine Eesti noortekoondiste ründaja Taaniel Usta.

22-aastane Usta osales eelmisel A. Le Coq Premium Liiga hooajal JK Tallinna Kalevi koosseisus kõigis 36 mängus, lõi neis 13 väravat ning andis ühe tulemusliku söödu, jagades liiga väravaküttide pingereas koos Karel Eermega (Harju JK Laagri) kolmandat kohta. Ustast enam sahistasid väravavõrku vaid tema värske meeskonnakaaslane Rauno Sappinen (21 väravat) ja Pärnu JK Vapruse ründaja Marten-Chris Paalberg (15).

"Tulen FC Florasse väga positiivsete mõtetega. Liitumine Eesti esiklubiga on väga suur asi," kinnitas Usta. "Loodan, et uuel hooajal kogeme samasugust edukust, distsipliini ja töökust nagu eelmisel aastal."

"Taaniel on väga kiire, erakordselt atleetlik, duellides domineeriv ja õhuvõitlustes võimas ründaja, kes teeb alati kõik selleks, et meeskonnale kasulik olla. FC Floraga liitumine on tema jaoks uus positiivne väljakutse ja me anname endast parima, et teda selle juures igakülgselt aidata ja toetada," kommenteeris FC Flora spordidirektor Taavi Trasberg.

"Isiklikus plaanis oli see minu parim hooaeg. Kalevi meeskonnaga tabas meid allakäik, mille tulemusel kukkusime esiliigasse, seega ei saa rahule jääda," meenutas Usta. "FC Florale kaotasime kõik neli mängu - väljakul oli väga raske ja ega me neile vastu ei saanud. Nad mängisid väga meeskondlikult ja distsiplineeritult, tegutsesid kindlalt nii kaitses kui rünnakul, samuti olid üleminekud ja kiirused väga head."

Usta arvel seisavad 125 meistriliiga kohtumist ja 27 väravat. 2022. aastal esindas ta Pärnu JK Vaprust (23/4+2), 2023. aastal Harju JK Laagrit (33/3+2) ja tunamullu JK Narva Transi (35/7). Ründaja on esindanud Eesti U19 (7/1), U19 (3/0), U17 (13/5) ja U16 (1/0) noortekoondisi.

FC Flora värske täiendus soovib FC Flora meeskonnale omalt poolt veelgi töökust ja võidutahet juurde anda. "Olen füüsiline, tugev ja kiire mängija, suudan mõlema jalaga üsna võrdselt mängida. Parandama peaksin mängu sidumist ja karistusalas positsioneerimist, aga see tuleb aja ja kogemustega. Kindlasti on üheks suureks eesmärgiks Eesti koondisesse jõudmine," analüüsis ta.

Usta ootab põnevusega esmaspäeva kui algab ettevalmistus uueks hooajaks ning samuti A. Le Coq Premium Liiga ametlikku avapauku. "Ootan väga FC Flora fännide ees mängimist! Hindame teie toetust ja ootame staadionile meie meeskonnale kaasa elama," lõpetas Usta.

Toimetaja: Anders Nõmm

