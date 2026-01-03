Sepa ülikool andis vastasele 68-punktilise koslepi

Cornelli ja Alfred State'i vaheline kohtumine algas tasavägiselt, kuid peagi haaras kodumeeskond initsiatiivi ja asus poolajaks juhtima 69:23. Teisel poolajal kasvas vahe üks hetk lausa 73-punktiliseks ning lõpptulemuseks kujunes Cornelli poolt vaadatuna 133:65.

Cornell püstitas selle tulemusega Ivy League'i konverentsi rekordid visatud punktides (133) ja väljakult tabatud visetes (51). Võitjameeskond tabas viskeid väljakult 65-protsendilise täpsusega (51/78) ja kolmeseid 55-protsendiliselt (22/40).

Algviisikus alustanud Sepp teenis mänguaega 14 minutit, mille jooksul viskas kaheksa punkti (kahesed 4/5), võttis kuus lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe pallikaotuse. Gioacchino Panzini tõi Cornelli parimana 26 punkti.

Cornelli sai kuue kaotuse kõrvale seitsmenda võidu. Ivy League'i konverentsis asutakse Yale'i ja Columbia (mõlemad 11-3) järel kolmandal kohal.