Flora naiskond vahetas peatreenerit

"Ljuba ise andis mõista, et uuel hooajal ta peatreener olla ei soovi, vaid tahab edasi minna natuke vähendatud vastutusega. Tal on praegu UEFA B litsents ja ta ütles, et tal ei ole ajaliselt võimalik minna tegema UEFA A-d, mida on meie peatreeneril vaja. Kuna Ljuba võttis ise selle otsuse vastu, et tahaks jätkata uuel hooajal abitreeneri positsioonis, siis hakkasime otsima uut peatreenerit," kommenteeris Flora spordidirektor Taavi Trasberg Soccernet.ee-le.

"Ja kuna Karl-Sander oli sellel ajal tööd otsimas, sest ta Saudi Araabiasse, kuhu pidi algselt minema, ikkagi ei läinud, siis tegime talle selle pakkumise. Tema jaoks tundus see väga huvitav. Ta teadis, et on hooaja lõpuni naiskonna abitreener ja uuest hooajast võtab üle peatreenerina. Seda teadsid siis juba ka naiskonna mängijad, nii et klubi sees olid kõik teadlikud."

Flora naiskond on tulnud Eesti meistriks kaheksa aastat järjest: esimesel seitsmel korral Aleksandra Ševoldajeva ja viimati Maksimova tüürimisel.

Flora esindusmeeskond, naiskond ja U-21 meeskond alustavad esmaspäeval ettevalmistust uueks hooajaks.