Milan tõusis Itaalias taas liidriks

Itaalia jalgpalli kõrgliigas alistas Milan võõral väljakul Cagliari 1:0 ning tõusis vähemalt kaheks päevaks tabeli kõrgeimale positsioonile.

Üsna võimaluste vaeses kohtumises tõi Milanile võidu portugallasest ääreründaja Rafael Leao, kes realiseeris 50. minutil väravaks Adrien Rabiot'lt tulnud söödu.

Augustikuu lõpust alates koduliigas kaotuseta püsiv Milan on kogunud 17 mänguga 38 punkti. Kaks punkti vähem on kirjas linnarivaalil Interil, kes võõrustab 17. voorus pühapäeval Bolognat. Kolmandal real paiknev Napoli kaotab Milanile nelja punktiga.