Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

Pesapalliliiga MLB klubi Miami Marlinsi koduväljakul toimunud kohtumises vedas Rangersi võiduni Mika Zibanejad, kes oli osaline kõigis viies väravas.

Rootsi olümpiakoondisesse valitud ründaja viskas ise kolm väravat ning tegi eeltöö mõlemale Artemi Panarini väravale. Panthersi auvärava eest hoolitses Sam Reinhart.

Rangers on aastate jooksul osalenud kuues nn talveklassiku kohtumises ning ei ole seniajani kordagi kaotanud. "Õuemängud on palju lõbusamad ja meeldejäävamad, eriti kui võidad. Me ei ole kunagi lageda taeva all mängides kaotanud ja meie jaoks oli oluline edukat seeriat jätkata," ütles Zibanejad.

Rangers teenis võõrsil 15. võidu, mis on liiga parim näitaja. Seevastu kodujääl on nad võitnud 18 mängust vaid viis. "Kui mängime võõrsil, siis on mul palju lihtsam oma sõnumit meeskonnale edasi anda. Ja tänapäeval on lihtsusel oma väärtus," märkis Rangersi peatreener Mike Sullivan.

Võiduga tõusis Rangers idakonverentsis eelviimaselt ehk 15. kohalt 11. kohale (45 punkti). Panthers on samade punktidega 10. positsioonil.

Teised tulemused:

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 4:3

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 3:4 (kv.)

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2:5