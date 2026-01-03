X!

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

Jäähoki
New York Rangersi mängijad.
New York Rangersi mängijad. Autor/allikas: NHL/X
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL peeti uue aasta puhul traditsiooniline õuemäng, mis toimus seekord Miamis. Võõrustaja rollis olnud Florida Panthers pidi tunnistama külalismeeskonna New York Rangersi 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) paremust.

Pesapalliliiga MLB klubi Miami Marlinsi koduväljakul toimunud kohtumises vedas Rangersi võiduni Mika Zibanejad, kes oli osaline kõigis viies väravas.

Rootsi olümpiakoondisesse valitud ründaja viskas ise kolm väravat ning tegi eeltöö mõlemale Artemi Panarini väravale. Panthersi auvärava eest hoolitses Sam Reinhart.

Rangers on aastate jooksul osalenud kuues nn talveklassiku kohtumises ning ei ole seniajani kordagi kaotanud. "Õuemängud on palju lõbusamad ja meeldejäävamad, eriti kui võidad. Me ei ole kunagi lageda taeva all mängides kaotanud ja meie jaoks oli oluline edukat seeriat jätkata," ütles Zibanejad.

Rangers teenis võõrsil 15. võidu, mis on liiga parim näitaja. Seevastu kodujääl on nad võitnud 18 mängust vaid viis. "Kui mängime võõrsil, siis on mul palju lihtsam oma sõnumit meeskonnale edasi anda. Ja tänapäeval on lihtsusel oma väärtus," märkis Rangersi peatreener Mike Sullivan.

Võiduga tõusis Rangers idakonverentsis eelviimaselt ehk 15. kohalt 11. kohale (45 punkti). Panthers on samade punktidega 10. positsioonil.

Teised tulemused:

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 4:3
Vancouver Canucks - Seattle Kraken 3:4 (kv.)
Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2:5

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

11:53

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

10:27

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

08:33

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

02.01

Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

02.01

Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

01.01

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

01.01

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

01.01

Kanada saadab olümpiale oma suurimad hokistaarid

31.12

Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

31.12

New York Islandersi noor kaitsemängija tegi ajalugu

30.12

Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

30.12

NHL: Sabres teenis üheksanda järjestikuse võidu

29.12

Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

28.12

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

28.12

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:09

Kuuba sai koduseks karikaetapiks viienda asetuse

12:28

Milan tõusis Itaalias taas liidriks

11:23

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

10:57

Dartsi maailmameistri selgitavad Littler ja van Veen

09:41

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

09:08

Zunte edestas Winterbergis valitsevat maailmameistrit

08:10

Alev jätab suusatuuri pooleli

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo