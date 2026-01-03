Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle
Korvpalliliigas NBA jõudis esimese meeskonnana põhihooajal 30 võiduni tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder, kes sai läinud ööl võõras saalis jagu Golden State Warriorsist 131:94 (34:23, 30:22, 31:21, 36:28).
Thunder dikteeris sündmuste käiku kogu kohtumise. Kui avaveerandil püsis vahe umbes 10-punktiline, siis poolajaks kasvatati edu 19 punkti peale ja teisel poolajal suurenes vahe veelgi.
Stabiilsuse musternäide Shai Gilgeous-Alexander viskas võitjate parimana 30 punkti ja jagas kaaslastele seitse tulemuslikku söötu. Chet Holmgren toetas 15 punktiga ja hankis oma hooaja tippmarki tähistavad 15 lauapalli.
Warriors ei saanud põhimeestele toetuda, sest erinevatel põhjustel jätsid kohtumise vahele Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green ja Jonathan Kuminga. Vanameister Al Horford, kollanokk Will Richard ja Moses Moody viskasid kõik 13 punkti.
Thunder teenis neljanda järjestikuse võidu. Läänekonverentsis hoitakse 30 võidu ja viie kaotusega kindlalt liidrikohta. Warriors on 18 võidu ja 17 kaotusega kaheksas.
Teised tulemused:
Washington Wizards - Brooklyn Nets 119:99
Indiana Pacers - San Antonio Spurs 113:123
New York Knicks - Atlanta Hawks 99:111
Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 113:108
New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 109:122
Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 122:121
Chicago Bulls - Orlando Magic 121:114
Phoenix Suns - Sacramento Kings 129:102
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 128:121
Toimetaja: Henrik Laever