Dartsi maailmameistri selgitavad Littler ja van Veen

Londonis toimuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel mängivad laupäevases finaalis tiitlikaitsja britt Luke Littler ja hollandlane Gian van Veen.

18-aastane Littler jõudis finaali kolmandat aastat järjest, saades nelja parema seas 6:1 jagu 20. asetusega Ryan Searle'ist. Littler viskas kohtumise jooksul kümme 180-punktist seeriat.

Teise tiitlivõidu korral saab Littler'ist alles seitsmes mees ajaloos, kes tulnud mitmekordseks maailmameistriks, liitudes Phil Taylori, Michael van Gerweni, Gary Andersoni, Adrian Lewise, John Parti and Peter Wrightiga.

"Nad kõik olid oma parimates aastates lihtsalt uskumatud. Lapsena elasin neile kõigile kaasa. Kui ma võidan laupäeval veel ühe tiitli, siis võib öelda, et olen nendega samal tasemel," rääkis Littler poolfinaali järel.

Littler'i finaalivastaseks on 10. asetusega van Veen, kes alistas tasavägises poolfinaalis kahekordse maailmameistri Andersoni (14.) 6:3.

Van Veen ja Littler on varem omavahel kohtunud kuuel korral ning mõlemal on kirjas kolm võitu. Möödunud aastal peetud viiest mõõduvõtust kolm võitis van Veen.