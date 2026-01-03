X!

Dartsi maailmameistri selgitavad Littler ja van Veen

Teised alad
Luke Littler.
Luke Littler. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Teised alad

Londonis toimuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel mängivad laupäevases finaalis tiitlikaitsja britt Luke Littler ja hollandlane Gian van Veen.

18-aastane Littler jõudis finaali kolmandat aastat järjest, saades nelja parema seas 6:1 jagu 20. asetusega Ryan Searle'ist. Littler viskas kohtumise jooksul kümme 180-punktist seeriat.

Teise tiitlivõidu korral saab Littler'ist alles seitsmes mees ajaloos, kes tulnud mitmekordseks maailmameistriks, liitudes Phil Taylori, Michael van Gerweni, Gary Andersoni, Adrian Lewise, John Parti and Peter Wrightiga.

"Nad kõik olid oma parimates aastates lihtsalt uskumatud. Lapsena elasin neile kõigile kaasa. Kui ma võidan laupäeval veel ühe tiitli, siis võib öelda, et olen nendega samal tasemel," rääkis Littler poolfinaali järel.

Littler'i finaalivastaseks on 10. asetusega van Veen, kes alistas tasavägises poolfinaalis kahekordse maailmameistri Andersoni (14.) 6:3.

Van Veen ja Littler on varem omavahel kohtunud kuuel korral ning mõlemal on kirjas kolm võitu. Möödunud aastal peetud viiest mõõduvõtust kolm võitis van Veen.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

13:09

Kuuba sai koduseks karikaetapiks viienda asetuse

12:28

Milan tõusis Itaalias taas liidriks

11:53

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

11:23

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

10:57

Dartsi maailmameistri selgitavad Littler ja van Veen

10:27

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

09:41

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

09:08

Zunte edestas Winterbergis valitsevat maailmameistrit

08:33

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

08:10

Alev jätab suusatuuri pooleli

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

02.01

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

08:33

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

02.01

Joshua autojuhile esitati süüdistus traagilise õnnetuse põhjustamises

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

02.01

Täielikult põrunud Gabon saatis terve jalgpallikoondise laiali

09:08

Zunte edestas Winterbergis valitsevat maailmameistrit

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo