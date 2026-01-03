Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

Kanada ja USA järel avalikustas reedel Milano Cortina olümpiamängudele sõitva hokimeeskonna ka Soome.

Kui Kanada ja USA koondised koosnevad ainult NHL-i mängijatest, siis Soome 25-mehelises nimekirjas on ka üks Euroopas leiba teeniv mängija, kelleks on Mikko Lehtonen.

31-aastane kaitsemängija esindab hetkel Šveitsi klubi Zürichit ning kuulus ka neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud meeskonda. "Lehtonen on väga kogenud koondislane. Ta mängib koondisesärgis hästi. Ta on tõeline võitleja," kommenteeris koondise peatreener Antti Pennanen.

Lisaks Lehtonenile on varasem olümpiamängude kogemus veel neljal mängijal: Eeli Tolvanenil ja Miro Heiskanenil (PyeongChang 2018) ning Olli Määttäl ja Mikael Granlundil (Sotši 2014).

Suurimaks puudujaks on Florida Panthersi viimasel kahel hooajal Stanley karikavõitjaks aidanud Aleksander Barkov, kes paraneb tõsisest põlvevigastusest.

"Mitte keegi ei suuda Barkovit asendada, kuid meil on mitmeid tugevaid liidreid nii jääl kui ka riietusruumis," märkis koondise mänedžer Jere Lehtinen.

Lisaks Barkovile jäi vigastuse tõttu olümpiakoondisest välja ka Montreal Canadiensi ründaja Patrik Laine.

Enim mängijaid on Dallas Starsist, kes lubab olümpiale minna ründajatel Roope Hintzil ja Mikko Rantanenil ning kaitsjatel Miro Heiskanenil ja Esa Lindellil.

Soome on olümpiamängudel osalenud 18 korral ja võitnud kokku seitse medalit, millest üks on kuldne, kaks hõbedased ja neli pronksised. Milano Cortina mängudel kuulutakse ühte alagruppi koos Rootsi, Slovakkia ja võõrustaja Itaaliaga.

Soome koondise koosseis Milano Cortina olümpiamängudeks:

Ründajad:

Joel Armia, Los Angeles Kings

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes

Mikael Granlund, Anaheim Ducks

Erik Haula, Nashville Predators

Roope Hintz, Dallas Stars

Kaapo Kakko, Seattle Kraken

Oliver Kapanen, Montreal Canadiens

Joel Kiviranta, Colorado Avalanche

Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche

Anton Lundell, Florida Panthers

Eetu Luostarinen, Florida Panthers

Mikko Rantanen, Dallas Stars

Teuvo Teravainen, Chicago Blackhawks

Eeli Tolvanen, Seattle Kraken

Kaitsjad:

Miro Heiskanen, Dallas Stars

Henri Jokiharju, Boston Bruins

Mikko Lehtonen, ZSC Lions

Esa Lindell, Dallas Stars

Olli Maatta, Utah Mammoth

Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators

Niko Mikkola, Florida Panthers

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Väravavahid:

Kevin Lankinen, Vancouver Canucks

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres

Juuse Saros, Nashville Predators