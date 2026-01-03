Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i
Kanada ja USA järel avalikustas reedel Milano Cortina olümpiamängudele sõitva hokimeeskonna ka Soome.
Kui Kanada ja USA koondised koosnevad ainult NHL-i mängijatest, siis Soome 25-mehelises nimekirjas on ka üks Euroopas leiba teeniv mängija, kelleks on Mikko Lehtonen.
31-aastane kaitsemängija esindab hetkel Šveitsi klubi Zürichit ning kuulus ka neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud meeskonda. "Lehtonen on väga kogenud koondislane. Ta mängib koondisesärgis hästi. Ta on tõeline võitleja," kommenteeris koondise peatreener Antti Pennanen.
Lisaks Lehtonenile on varasem olümpiamängude kogemus veel neljal mängijal: Eeli Tolvanenil ja Miro Heiskanenil (PyeongChang 2018) ning Olli Määttäl ja Mikael Granlundil (Sotši 2014).
Suurimaks puudujaks on Florida Panthersi viimasel kahel hooajal Stanley karikavõitjaks aidanud Aleksander Barkov, kes paraneb tõsisest põlvevigastusest.
"Mitte keegi ei suuda Barkovit asendada, kuid meil on mitmeid tugevaid liidreid nii jääl kui ka riietusruumis," märkis koondise mänedžer Jere Lehtinen.
Lisaks Barkovile jäi vigastuse tõttu olümpiakoondisest välja ka Montreal Canadiensi ründaja Patrik Laine.
Enim mängijaid on Dallas Starsist, kes lubab olümpiale minna ründajatel Roope Hintzil ja Mikko Rantanenil ning kaitsjatel Miro Heiskanenil ja Esa Lindellil.
Soome on olümpiamängudel osalenud 18 korral ja võitnud kokku seitse medalit, millest üks on kuldne, kaks hõbedased ja neli pronksised. Milano Cortina mängudel kuulutakse ühte alagruppi koos Rootsi, Slovakkia ja võõrustaja Itaaliaga.
Soome koondise koosseis Milano Cortina olümpiamängudeks:
Ründajad:
Joel Armia, Los Angeles Kings
Sebastian Aho, Carolina Hurricanes
Mikael Granlund, Anaheim Ducks
Erik Haula, Nashville Predators
Roope Hintz, Dallas Stars
Kaapo Kakko, Seattle Kraken
Oliver Kapanen, Montreal Canadiens
Joel Kiviranta, Colorado Avalanche
Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche
Anton Lundell, Florida Panthers
Eetu Luostarinen, Florida Panthers
Mikko Rantanen, Dallas Stars
Teuvo Teravainen, Chicago Blackhawks
Eeli Tolvanen, Seattle Kraken
Kaitsjad:
Miro Heiskanen, Dallas Stars
Henri Jokiharju, Boston Bruins
Mikko Lehtonen, ZSC Lions
Esa Lindell, Dallas Stars
Olli Maatta, Utah Mammoth
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators
Niko Mikkola, Florida Panthers
Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers
Väravavahid:
Kevin Lankinen, Vancouver Canucks
Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres
Juuse Saros, Nashville Predators
