Zunte edestas Winterbergis valitsevat maailmameistrit

Zunte näitas esimesel läbimisel paremuselt 20. aega (1.01,55), kuid langes teise läbimise järel kokkuvõttes kolme koha võrra 23. positsioonile (+2,61). Sellest siiski piisas, et edestada kahe sajandikuga valitsevat maailmameistrit hollandlannat Kimberley Bosi.

Võitjaks tuli austerlanna Janine Flock, kes tõusis teise läbimisega kolmandalt kohalt esimeseks (võiduaeg 2.00,22). Teise kohaga pidi leppima avaläbimise kiireim olnud ameeriklanna Mystique Ro (+0,38) ning kolmanda koha saavutas tšehhitar Anna Fernstaedt (+0,61).

Flock kerkis ühtlasi MK-sarja liidriks, möödudes belglannast Kim Meylemansist. Flock on kogunud 1034 ja Meylemans 1018 punkti, kolmas on sakslanna Jacqueline Pfeifer 929 punktiga. Zunte asub üldarvestuses 270 punktiga 23. kohal.

MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Šveitsis St. Moritzis.