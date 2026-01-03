Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

Soome jäi teisel kolmandikul 1:2 kaotusseisu, kuid asus viimase perioodi keskel Leo Tuuva ja Joona Saarelaineni väravatest 3:2 juhtima. Seejärel päästis ameeriklased hädast välja Ryker Lee, kes viigistas seisu poolteist minutit enne normaalaja lõppu.

Järgnenud lisaajal suutsid soomlased säilitada külma närvi ning kaks minutit pärast lahtiviset viskas võiduvärava Rauma Lukko kasvandik Arttu Välilä.

"Vastasele tuleb au anda," ütles Soome kapten Aron Kiviharju. "Neil on kuradima hea meeskond, aga ütlesin teistele, et peame eelmise aasta eest revanši võtma ja usun, et olime selle välja teeninud."

Kiviharju kiitis eraldi väravavahti Petteri Rimpineni, kes tõrjus 28 ameeriklaste pealeviset. "Showtime! See on kõik, mis ma tema kohta öelda tahan. Uskumatu mees. Ta mängis jälle suurepärasel tasemel. Kui teda poleks olnud, siis ilmselt ei oleks me võitnud," sõnas Kiviharju.

Soome läheb nelja parema seas vastamisi Rootsiga, kes sai 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) jagu Lätist. Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel Kanada ja Tšehhi. Kanada oli Slovakkiast üle 7:1 (5:0, 2:1, 0:0) ning Tšehhi alistas Šveitsi 6:2 (0:1, 4:1, 2:0).

Aste madalamale ehk 1. divisjoni A-gruppi langes Taani, kes kaotas relegatsioonikohtumises Saksamaale 4:8 (1:2, 2:2, 1:4).

Poolfinaalid toimuvad Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva ning maailmameister selgub pühapäeva hilisõhtul.