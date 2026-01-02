X!

Häälte ülelugemise järel anti ka Lillemäele parima mängija tiitel

Jalgpall
Mari Liis Lillemäe
Mari Liis Lillemäe Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liit kuulutas 21. detsembril toimunud Jalgpalligalal aasta parimaks naisjalgpalluriks Katriin Saulus, kuid häälte ülelugemisel avastati viga, misjärel sai tiitli ka tegelikult enim hääli kogunud Mari Liis Lillemäe.

Meistriliiga parim mängija valiti võistkondade peatreenerite hääletusel, kes nimetasid oma esikolmiku: esikoht teenis kolm, teine koht kaks ja kolmas koht ühe punkti. Võrdsete punktide korral sai parema koha mängija, kes oli teeninud rohkem kõrgemaid kohti.

"Lillemäe kogus peatreenerite hääletusel Saulusega sama palju punkte, kuid teenis ühe esikoha rohkem. Jalgpalligalal kuulutati inimliku eksimuse tõttu parimaks Saulus, 2. jaanuaril toimunud aasta ilusaima koondisevärava sündmusel parandati viga ja Lillemäe sai Meistriliiga parima mängija auhinna kätte," teatas Eesti Jalgpalli Liit reedel.

"Jalgpalliliit vabandas nii Lillemäe kui ka Sauluse ees. Et Lillemäe galal osaleda ei saanud, sai ta 2. jaanuaril kätte ka liiga parima väravaküti auhinna," lisas alaliit.

Lillemäe osales hooaja jooksul 27 kohtumisest 22-s, kogudes kokku 1751 mänguminutit. Ta lõi 29 väravat, mis andis talle parimate väravaküttide arvestuses esikoha. Hooaja lõpetas ta koos naiskonnaga samuti liidripositsioonil. Lisaks meistritiitlile võitis Lillemäe naiskonnaga ka Superkarika ja karikavõistlused.

Üheksa punkti kogunud Lillemäele ja Saulusele järgnesid Kelly Rosen ja Karola Purgats, kes kogusid hääletusel viis punkti. "Kuigi Rosen ja Purgats kogusid võrdselt punkte ning teenisid treeneritelt samapalju esimesi ja teisi kohti, kuulus tänavu esikolmiku nimistusse Rosen tänu rohkematele mänguminutitele Flora naiskonnas," selgitas Eesti Jalgpalli Liit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

