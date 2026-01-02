X!

Wembanyama ei pea kuigi kauaks platsi kõrvale jääma

Korvpall
Victor Wembanyama
Victor Wembanyama Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA klubi San Antonio Spursi teatas, et põlve vigastanud tähtmängija Victor Wembanyama vigastuspaus vältab ilmselt vaid mõne mängu.

Wembanyama sai aasta esimesel päeval New York Knicksi vastu viimasel veerandil vigastada ja elas Spursi 134:132 võidule kaasa pingilt. Prantslane ütles pärast mängu, et tunneb end hästi, aga Spurs rändas pärast võitu Indianasse ning jättis talendika keskmängija koju taastuma.

Reedel teatas Spurs, et prantslase vigastus osutus ülepainutuseks ja põlveliiges tõsiselt kannatada ei saanud. Tema valmisolekut hinnatakse edaspidi jooksvalt, kuid mäng Pacersiga jääb igal juhul vahele.

4. jaanuaril 22. sünnipäeva tähistav Wembanyama on kahtlemata üks NBA põnevamaid mängijaid, kuid vigastused on tema senist karjääri kimbutanud. Prantslane alustas oma karjääri suurepäraselt ja käis 2023-24 hooajal platsil 71 mängus, aga järgmine hooaeg jäi pärast 46 mängu pooleli, kui tema paremas õlas tuvastati süvaveeni tromboos.

Prantslane naasis tänavu platsile ning tegi hooaja esimeses 12 mängus suurepäraseid esitusi, aga vigastas siis säärt ja pidi jätma järgmised 12 kohtumist vahele. Spurs tuli staari puudumisega aga üllatavalt hästi toime ning kerkis läänekonverentsis teiseks, mistõttu pole Wembanyama pidanud liiga kõvasti rassima.

Loodetavasti jääb põlve ülepainutus hooaja viimaseks vigastuspausiks, sest kui Wembanyama on väljakul, on ta juba üks paremaid korvpallureid maailmas. Sel hooajal on ta 21 mängus keskmiselt kogunud 24,3 punkti, 11,7 lauapalli, 3,4 resultatiivset söötu ja 2,9 blokki.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

