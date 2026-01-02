Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

USA jäähokikoondis on tulnud olümpiavõitjaks kahel korral: 1960. aastal võitsid ameeriklased olümpiaturniiri, 20 aastat hiljem teenisid USA amatöörmängijad Nõukogude Liidu meeskonna üle imepärase 4:3 võidu.

Pärast 1980. aastat on USA koondis pälvinud ainult kaks hõbedast medalit: 2002. aastal Salt Lake Citys ja 2010. aastal Vancouveris.

Sel aastal on selgelt eesmärk medalipõud lõpetada, sest esimest korda pärast 2014. aasta taliolümpiat on USA koondisse kaasatud NHL-i mängijad. "Meie juhatusel oli äärmiselt keeruline lõplik koosseis kokku panna. See on kiitus kõigile meie inimestele, kes aitavad jäähokit tugevana hoida," sõnas USA hokikoondise mänedžer Bill Guerin. "Olümpiamängud on erilised ja ma tean, et meie mängijad ja personal esindavad riiki hästi ning töötavad suurema eesmärgi nimel."

Koondisesse kaasati neli mängijat, kes aitasid USA maikuus MM-tiitlini. Varasem olümpiakogemus on ainult Jake Sandersonil ja Brock Faberil, kes mängisid Pekingi olümpia ajal üliõpilasliigas (NCAA).

Koosseis on läbinisti tugev ning puuri valvab viimasel kahel hooajal NHL-i parimaks väravavahiks valitud Connor Hellebuyck. Ründeliinis figureerivad muuhulgas Jack Eichel, vennad Tkachukid (Brady ja Matthew) ning koondisse kaasati ka vennad Hughesid (Quinn ja Jack).

Meeste jäähoki olümpiaturniir toimub 11.-22. veebruarini, USA mängib C-alagrupis Saksamaa, Läti ja Taaniga.