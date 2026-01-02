Sillaste läks tagasi Flora juurde

37-aastane Sillaste alustas treeneritööd FC Flora noortevõistkondade juures ning juhendas alates 2016. aasta maist FC Flora U-21 meeskonda, esmalt abitreeneri rollis ja aastatel 2018-2021 peatreenerina. Viimased neli aastat töötas Sillaste Paide Linnameeskonna abitreenerina.

UEFA A litsentsi omav Sillaste on varem olnud ka Eesti U-21 koondise abitreener ning U-16 ja U-17 koondise peatreener.

"FC Floras sai minu tõsisem treeneritöö alguse. Alguses tegelesin noortegruppidega, siis sain võimaluse alustada abitreenerina U-21 meeskonna juures ja hiljem ülendati peatreeneriks. Viimased neli aastat olin Paide Linnameeskonna abitreener. Nüüd olen tagasi," sõnas Sillaste.

Sillaste sõnul hoidis ta klubist eemal olles FC Flora U-21 tegemistel pilku peal. "Jälgisin eelkõige seda kui palju on meeskonda jäänud mulle tuttavaid mängijaid ja kui palju neist on edasi liikunud. FC Flora duubelmeeskonnas ei mängita väga pikalt – sinna tullakse noorte võistkondadest ja järgmine eesmärk on esindusmeeskonda jõudmine," rääkis treener. "Samuti vaatasin nende paiknemist tabelis – kõrgematele kohtadele pole viimastel aastatel jõutud, aga see on ka arusaadav kuna esiliiga tase muutub aasta-aastalt tugevamaks ning iseseisvad klubid tõstavad pead. Mängulise poole pealt olen jälginud põhjalikumalt jälginud hooaja viimaseid kohtumisi."

"Meil oleks väga hea võtta eeskuju FC Flora esindusvõistkonnast, kelle mängus valitsevad tasakaal ja distsipliin, mängijad võitlevad alati kuni lõpuvileni ega anna kunagi alla. Nähakse suuremat pilti, kus peamine tähelepanu on meeskondlikul mängul, mitte individuaalsel tegutsemisel, ehkki ka see käib jalgpalli juurde, aga asju tehakse õigel ajal ja õiges kohas. See saab olema ka meie jaoks peamine ülesanne. Sooviksin, et FC Flora U-21 mängijate jaoks oleksid treeningud isegi raskemad kui mängud," rääkis Sillaste.

FC Flora üldisest filosoofiast lähtudest seab Sillaste seab uueks Esiliiga hooajaks kaks peamist sihti: "Meie peamine prioriteet on mängijate arendamine ja teine põhieesmärk olla parim duubelmeeskond. Kõik muu on boonuseks. Kindlasti soovime iseseisvatele klubidele korralikult konkurentsi pakkuda."

FC Flora U-21 abitreener on Andris Altsaar, füüsilise ettevalmistuse treener Edvin Verhogljad, väravavahtide treener Johannes Gevlja ja füsioterapeut Aarto Pihlapuu.