"Spordipühapäevas" antakse välja sümboolne pallimängijate Kristjan
Aastanumber võib olla vahetunud, aga põhimõtted mitte. Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Spordipühapäev" vaatab sel korral nii edasi kui tagasi.
Milano Cortina taliolümpia avastardini jääb täpselt kuu. Paras aeg jutud olümpiaradadele juhtida.
Eesti Jalgpalli Liidu uus peasekretär Mihkel Uiboleht on selja taha jätnud esimesed tööpäevad. Kuhu Eesti jalgpall teel on?
Kui aasta parimatele sportlastele kuldseid Kristjaneid jagatakse, kostub siit-sealt ikka, et pallimängijaid tuleks eraldi esile tõsta. "Spordipühapäev" annab sümboolselt välja pallimängijate aasta Kristjani.
"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 18.15, saatejuht on Johannes Vedru.
