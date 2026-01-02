X!

Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

Jäähoki
Auston Matthews
Auston Matthews Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL alustas Toronto Maple Leafs uut aastat magusa võiduga, alistades kodujääl 6:5 Winnipeg Jetsi. Võitjate ridades tegi kübaratriki Auston Matthews.

Matthews skooris kaks korda teisel kolmandikul ja viskas siis ka viimasel perioodil võiduvärava.

28-aastane Matthews on nüüd Maple Leafsi eest visanud 419 väravat, mis tähendab, et ta on vaid ühe värava kaugusel klubi rekordist – Maple Leafsi legend, jäähoki Kuulsuste halli kuuluv Mats Sundin viskas Toronto klubi eest 420 väravat.

"Minu jaoks on eriline juba see, kui mu nime mainitakse ühes lauses tema nimega," jäi Matthews tagasihoidlikuks.

Jets pääses Torontos 2:0 ja 4:1 juhtima, kolmanda perioodi seitsmendal minutil viigistas Maple Leafs seisu, kuid kaks minutit ja 20 sekundit hiljem viis Mark Scheifele külalised taas juhtima. Matthewsi võiduvärav sündis viimase kolmandiku 16. minutil.

Lisaks Matthewsile tegid Maple Leafsi eest skoori Oliver Ekman-Larsson, Matias Maccelli ja Troy Stecher. Jetsi ridades jõudsid lisaks Scheifelele väravani Gabriel Vilardi, Dylan DeMelo ja Alex Iafallo.

Tulemused:

Ottawa – Washington 4:3
NY Islanders – Utah 2:7
Los Angeles – Tampa Bay 3:5
Carolina – Montreal 5:7
Pittsburgh – Detroit 4:3 la.
Toronto – Winnipeg 6:5
Chicago – Dallas 4:3
Seattle – Nashville 4:1

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13:50

Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

01.01

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

01.01

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

01.01

Kanada saadab olümpiale oma suurimad hokistaarid

31.12

Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

31.12

New York Islandersi noor kaitsemängija tegi ajalugu

30.12

Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

30.12

NHL: Sabres teenis üheksanda järjestikuse võidu

29.12

Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

28.12

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

28.12

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

27.12

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Avalanche on kodujääl võitnud juba 13 mängu järjest

23.12

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:51

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

14:07

Käit teenis karjääri kolmanda Hõbepalli, Palts pälvis esimese Annika

13:22

Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule

12:52

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

12:26

Aigro olümpiast: mõtlen sellele viimase hetkeni, ei mata veel mõtet maha

11:45

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

11:11

Karol Metsa koduklubi tõi keskkaitsesse uue mehe

10:42

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

10:17

Littler jõudis MM-il poolfinaali, Humphries langes välja

09:40

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo