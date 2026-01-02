Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

Matthews skooris kaks korda teisel kolmandikul ja viskas siis ka viimasel perioodil võiduvärava.

28-aastane Matthews on nüüd Maple Leafsi eest visanud 419 väravat, mis tähendab, et ta on vaid ühe värava kaugusel klubi rekordist – Maple Leafsi legend, jäähoki Kuulsuste halli kuuluv Mats Sundin viskas Toronto klubi eest 420 väravat.

"Minu jaoks on eriline juba see, kui mu nime mainitakse ühes lauses tema nimega," jäi Matthews tagasihoidlikuks.

Jets pääses Torontos 2:0 ja 4:1 juhtima, kolmanda perioodi seitsmendal minutil viigistas Maple Leafs seisu, kuid kaks minutit ja 20 sekundit hiljem viis Mark Scheifele külalised taas juhtima. Matthewsi võiduvärav sündis viimase kolmandiku 16. minutil.

Lisaks Matthewsile tegid Maple Leafsi eest skoori Oliver Ekman-Larsson, Matias Maccelli ja Troy Stecher. Jetsi ridades jõudsid lisaks Scheifelele väravani Gabriel Vilardi, Dylan DeMelo ja Alex Iafallo.

Tulemused:

Ottawa – Washington 4:3

NY Islanders – Utah 2:7

Los Angeles – Tampa Bay 3:5

Carolina – Montreal 5:7

Pittsburgh – Detroit 4:3 la.

Toronto – Winnipeg 6:5

Chicago – Dallas 4:3

Seattle – Nashville 4:1