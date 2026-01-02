Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule
Jalgpalliklubi Tallinna FC Flora ründaja Mark Anders Lepik mängib algaval A. Le Coq Premium liiga hooajal laenulepingu alusel Pärnu JK Vapruse koosseisus.
25-aastane Lepik on FC Flora särgis kuuekordne Eesti meister ning pidanud Premium liigas 137 mängu ja löönud 43 väravat. Lepik liitus FC Floraga ja debüteeris Premium liigas 16-aastaselt, hiljem käis ta laenul Šveitsi klubis FC Winterthur ja samuti FC Kuressaares, seisab Flora kodulehel avaldatud teates.
Lepiku nimel on kümme mängu Eesti koondises ja 29 kohtumist erinevates noortekoondistes.
Toimetaja: Maarja Värv