Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule

25-aastane Lepik on FC Flora särgis kuuekordne Eesti meister ning pidanud Premium liigas 137 mängu ja löönud 43 väravat. Lepik liitus FC Floraga ja debüteeris Premium liigas 16-aastaselt, hiljem käis ta laenul Šveitsi klubis FC Winterthur ja samuti FC Kuressaares, seisab Flora kodulehel avaldatud teates.

Lepiku nimel on kümme mängu Eesti koondises ja 29 kohtumist erinevates noortekoondistes.