17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

Freestyle-suusatamine
Grete-Mia Meentalo
Grete-Mia Meentalo Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusatajad avasid uue aasta MK-etapiga Kanadas Calgarys, kus 17-aastane Grete-Mia Meentalo sai rennisõidu kvalifikatsioonis 15. koha.

Meentalo tegi kaks suhteliselt võrdset sõitu – esimese eest teenis ta 52,00 punkti ja teise eest 52,75 punkti.

Viimasena viis finaali ehk kümne parema sekka tulemus 62,50 punkti. Kvalifikatsiooni parim oli hiinlanna Li Fanghui 93-punktilise sooritusega. Üle 90 punkti teenis ka kodupubliku ees võistelnud 2018. aasta rennisõidu olümpiavõitja Cassie Sharp, kelle parimat sooritust hindasid kohtunikud 90,25 punktiga.

Toimetaja: Maarja Värv

17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

