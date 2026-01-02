17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

Meentalo tegi kaks suhteliselt võrdset sõitu – esimese eest teenis ta 52,00 punkti ja teise eest 52,75 punkti.

Viimasena viis finaali ehk kümne parema sekka tulemus 62,50 punkti. Kvalifikatsiooni parim oli hiinlanna Li Fanghui 93-punktilise sooritusega. Üle 90 punkti teenis ka kodupubliku ees võistelnud 2018. aasta rennisõidu olümpiavõitja Cassie Sharp, kelle parimat sooritust hindasid kohtunikud 90,25 punktiga.