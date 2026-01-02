City ja Liverpool piirdusid mõlemad uue aasta esimeses mängus viigiga

Liverpoolil on 33 punkti, kolmandal kohal paiknev Aston Villa jääb kuue punkti kaugusele.

Cityl on 19 mänguga kogutud 41 punkti, Arsenalist jäädakse maha nelja punktiga.

Tabelis teisel real paikneval Cityl ei õnnestunud liidrile Arsenalile lähemale liikuda, kui võõrsil mängiti Sunderlandiga 0:0 viiki.

Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas alustasid nii Manchester City kui Liverpool uut aastat väravateta viigiga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: