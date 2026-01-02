X!

City ja Liverpool piirdusid mõlemad uue aasta esimeses mängus viigiga

Jalgpall
Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas alustasid nii Manchester City kui Liverpool uut aastat väravateta viigiga.

Tabelis teisel real paikneval Cityl ei õnnestunud liidrile Arsenalile lähemale liikuda, kui võõrsil mängiti Sunderlandiga 0:0 viiki.

Cityl on 19 mänguga kogutud 41 punkti, Arsenalist jäädakse maha nelja punktiga.

Neljandal kohal paiknev Liverpool mängis uue aasta esimeses kohtumises kodupubliku ees 0:0 viiki liigatabeli 16. meeskonna Leedsiga.

Liverpoolil on 33 punkti, kolmandal kohal paiknev Aston Villa jääb kuue punkti kaugusele.

Tulemused:

Liverpool – Leeds 0:0
Crystal Palace – Fulham 1:1
Sunderland – Manchester City 0:0
Brentford – Tottenham 0:0

