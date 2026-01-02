Täielikult põrunud Gabon saatis terve jalgpallikoondise laiali

Gabon ei saanud F-alagrupis silmagi pähe. Viimane võimalus oli mängus Elevandiluuranniku vastu, mis algaski iseenesest hästi – 21. minutiks oldi 2:0 peal. Siis aga varisesid asjad koost ning 90+1. minutil panin tiitlikaitsja viimase punkti, võttes mängust 3:2 võidu, vahendab Soccernet.ee.

Nigel tulemus, milles koondise superstaar Pierre-Emerick Aubameyang turniiril tekkinud lihasvigastuse tõttu kaasa ei rääkinud, viis Gaboni spordiministril Simplice-Desire Mamboulal tuju täielikult ära. Ta teatas rahvustelevisioonis, et valitsus on otsustanud saata koondise laiali, vallandada peatreeneri ning koondisest täielikult välja arvata nii Aubameyangi kui vanameistri Bruno Ecuele Manga, kes samuti viimases mängus kaasa ei teinud.

Koondise eest 83 mängus 40 väravat löönud Aubameyang ise reageeris olukorrale lühidalt. "Ma arvan, et selle tiimi probleemid lasuvad sügavamal kui minu isiksuses," kirjutas ta sotsiaalmeedias, olles naasnud koduklubisse Marseille vigastust ravima.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.