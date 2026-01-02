Karol Metsa koduklubi tõi keskkaitsesse uue mehe

Viimase hooaja veetis 26-aastane Ando Fukuoka Avispas, kes lõpetas Jaapani kõrgliiga 20 meeskonna konkurentsis 12. kohal. Enamasti mängis meeskond kolmese tagaliiniga, kus paremajalgne Ando oli keskmiseks keskkaitsjaks, vahendab Soccernet.ee.

"Tomoya toomisega lisame oma kaitseliinile paindlikkust, sest teda saab kasutada kõigil kolmel kohal. Viimaste aastatega on ta näidanud head kohanemisvõimet aina kõrgemal tasemel ning tõusnud ka A-koondise mängijaks. Seetõttu oleme kindlad, et ta on võimeline suurt rolli kandma koheselt ka meie juures," kirjeldas St. Pauli spordidirektor Andreas Bornemann klubi teate vahendusel.

St. Pauli kolmese tagaliini on tavaliselt moodustanud Karol Mets (vasakpoolne keskkaitsja), Eric Smith ja Hauke Wahl. Senise 15 vooruga on St. Pauli kogunud 12 punkti ja hoiab tabelis tagantpoolt kolmandat kohta, olles seega ohutsoonis.

