Roberto Carlos pidi kummutama kuulujutte infraktist

Legendaarne vasakkaitsja andis neljapäeval Instagrami vahendusel ülevaate oma seisundist ning lükkas ümber päev varem levima hakanud kuulujutud nagu ta oleks saanud südamelihase infarkti.

"Soovin täpsustada minu kohta ringlevat infot. Käisin hiljuti ennetaval meditsiinilisel protseduuril, mis oli koostöös minu arstidega ette planeeritud. Kõik läks hästi ja minuga on kõik korras. Ma ei saanud infarkti," kirjutas Carlos.

Ta lisas, et taastub protseduurist hästi ja rõhutas veelkord, et muretsemiseks põhjust ei ole. "Südamlik tänu kõikidele arstidele, kes minu eest hoolitsevad."

Tänaseks 52-aastane Carlos oli oma mängijakarjääri jooksul tuntud eeskätt suurepäraste karistuslöökide poolest. Ta esindas klubijalgpallis teiste seas Madridi Reali ja Milano Interit ning tuli 2002. aastal Brasiilia koondisega maailmameistriks.