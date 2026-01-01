Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

Kanada ja Soome pidasid viimases voorus maha väravaterohke mõõduvõtu, mille kanadalased lõpuksid võitsid 7:4 (3:3, 2:1, 2:0). Võitjate poolel vedasid väravatesadu Cole Beaudoin, Sam O'Reilly ja Zayne Parekh, kes said kõik kirja kolm resultatiivsuspunkti.

Kanada kindlustas võiduga B-alagrupis esikoha. Nende järel teenis teise koha Tšehhi, kes sai viimases voorus Lätist jagu 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Soome lõpetas kolmandal ja Läti neljandal kohal.

Taani ei avanud punktiarvet ning kohtub 2. jaanuaril A-alagrupis viimaseks jäänud Saksamaaga relegatsioonikohtumises, mille kaotaja langeb järgmiseks turniiriks kõrgliigast.

A-alagrupi puhaste paberitega läbinud Rootsi alistas viimases voorus USA 6:3 (1:0, 4:2, 1:1). Eddie Genborg ja Lucas Pettersson sahistasid mõlemad tiitlikaitsja võrku kahel korral. Šveits oli samas alagrupis Slovakkiast üle 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

Alagruppide võitjad Rootsi ja Kanada kohtuvad veerandfinaalis vastavalt Läti ja Slovakkiaga. Soome vastaseks on USA ning Tšehhi madistab Šveitsiga.