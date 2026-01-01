X!

Chelsea ja Maresca teed läksid lahku

Jalgpall
Enzo Maresca.
Enzo Maresca. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters
Jalgpall

Eelmisel aastal Londoni Chelsea kahe karikani tüürinud Enzo Maresca lahkus ametist.

45-aastane Maresca asus Chelsea etteotsa 2024. aasta suvel ning vedas nad UEFA Konverentsiliiga ja FIFA klubide MM-i võitjaks. Lisaks lõpetati koduliigas hooaeg neljandal kohal, millega tagati tänavuseks hooajaks koht Meistrite liigas.

Chelsea alustas käimasolevat hooaega hästi, aga viimasest üheksast mängust on võidetud vaid kaks, millest üks teeniti Inglismaa liigakarikasarjas tugevuselt kolmandasse liigasse kuuluva Cardiff City üle. Hetkel asutakse Inglismaa kõrgliigas viiendal kohal, 15 punkti kaugusel liidrist Arsenalist.

"Kuna meil on neljas sarjas endiselt kõik lahtine, siis usuvad Enzo ja klubi, et treenerivahetus annab meeskonnale parima võimaluse õigele teele tagasi saada," seisis Chelsea pressiteates.

Veel ei ole teada, kes juhendab meeskonda pühapäevases Inglismaa kõrgliiga kohtumises teisel kohal oleva Manchester City vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

