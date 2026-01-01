X!

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

Jäähoki
Macklin Celebrini.
Macklin Celebrini. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL alistas San Jose Sharks Macklin Celebrini eestvedamisel Minnesota Wildi 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0; 2:0).

Mulluse talendikorje avavalik Celebrini tegi mängu alguses eeltöö Sharksi avaväravale, mille realiseeris Igor Tšernõšov. Celebrini viskas ise värava kolmanda perioodi alguses, viies külalised 3:1 juhtima.

Wildil õnnestus aga vastata järjestikuste väravatega ning mäng lisaajale viia. Kuna lisaajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud, siis selgus võitja karistusvisetega.

Sharksi esimene viskaja Collin Graf eksis, aga Celebrini ja William Eklund näitasid täpset kätt ning tõid kodumeeskonnale kolmanda järjestikuse võidu.

19-aastane Celebrini on tegemas vägevat hooaega, kui on kogunud 40 põhiturniiri mänguga 62 resultatiivsuspunkti (22+40). Lisaks nimetati ta Milano Cortina olümpiale sõitvasse Kanada koondisesse.

"See uudis tundus täiesti sürreaalsena. Olen ülipõnevil võimaluse eest esindada oma kodumaad olümpiamängudel. Paljud sportlased töötavad kogu oma elu sellise võimaluse nimel. Tunnen end väga erilisena," ütles Celebrini mängu järel.

Sharks tõusis läänekonverentsis seitsmendale kohale, olles teeninud 43 punkti. Wild asub 55 punktiga kolmandal positsioonil.

Teised tulemused:

Washington Capitals - New York Rangers 6:3
Vegas Golden Knights - Nashville Predators 2:4
Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 3:4 (la.)
Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 2:1
Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3
Dallas Stars - Buffalo Sabres 1:4
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 6:1
Edmonton Oilers - Boston Bruins 2:6
Calgary Flames - Philadelphia Flyers 5:1

Toimetaja: Henrik Laever

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

