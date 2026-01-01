Spurs võttis Champagnie'i viskekontserdi toel revanši
Korvpalliliigas NBA kohtusid läinud ööl tänavuse karikafinaali kordusetenduses San Antonio Spurs ja New York Knicks.
Spursil oli võimalik kodusaalis paari nädala taguse karikafinaali kaotuse eest revanš võtta ja kuigi meeskonna tähtmängija Victor Wembanyama sai viimasel veerandajal vigastada, siis suudeti Knicks ikkagi alistada 134:132 (36:45, 27:28, 30:29, 41:30).
Kodumeeskonna võidus kandis põhiraskust tagamängija Julian Champagnie, kes tabas klubi rekordit tähistavad 11 kolmepunktiviset ja püstitas 36 punktiga karjääri tippmargi. Champagnie'i kuum viskekäsi aitas Spursil viimasel veerandil välja ronida 11-punktilisest kaotusseisust.
Wembanyama tõi 24 minutiga 31 punkti ja hankis 13 lauapalli, kuid sai 10 minutit enne lõppu lauavõitluse käigus vigastada ning mängu enam ei sekkunud. Mängu järel ütles hiiglase kasvu prantslane, et peab täiendavatele uuringutele minema, aga loodab järgmiseks mänguks valmis olla.
Kolme järjestikuse võidu järel kaotusega leppima pidanud Knicksi resultatiivseimaks kerkis Jalen Brunson, kelle arvele jäi 29 punkti, kaheksa korvisöötu, neli lauapalli ja kaks vaheltlõiget. Karl-Anthony Towns toetas 20 punkti ja seitsme lauapalliga.
Spurs (24-9) hoiab läänekonverentsis teist kohta, Knicks (23-10) on idas teisel positsioonil.
Teised tulemused:
Charlotte Hornets - Golden State Warriors 125:132
Indiana Pacers - Orlando Magic 110:112
Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 126:102
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 129:113
Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 134:118
Toronto Raptors - Denver Nuggets 103:106
Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 124:95
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 113:114
Toimetaja: Henrik Laever