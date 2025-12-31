Veesaar alustas konverentsihooaega kaksikduubliga

29 minutit mänginud Veesaar viskas 12 punkti (kahesed 6/7, vabavisked 0/2), võttis 12 lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

North Carolina liidriks kerkis 22 punkti ja 16 lauapalliga Caleb Wilson, teda toetas 20 punktiga ka Seth Trimble. Florida State'i eest viskas Chauncey Wiggins 16 silma.

North Carolina on tänavust NCAA hooaega alustanud suurepäraselt. Enne konverentsisiseseid mänge saadi 12 võitu ja vaid üks kaotus. Ühtlasi on tegemist ülikooli kõige parema hooaja algusega enam kui 15 aasta jooksul.

Laupäeval ootab Veesaart ja North Carolinat võõrsilmäng Texase osariigi Southern Methodist University ehk SMU-ga.