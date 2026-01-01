Kolmanda Eesti tennisistina võistleb Austraalia lahtistel Ingrid Neel

Kui ülejärgmisel nädalal alustavad Austraalia lahtiste meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril Mark Lajal ja Daniil Glinka, siis nendega siiski Eesti tennisistide osavõtt ei piirdu.

Ingrid Neel teatas Tennisnetile, et ta saab kasutada oma vigastuspausi eelset maailma edetabelikohta (47.) ja pääseb sellega otse põhiturniirile. Praegu pole veel teada, kes on Neeli paariline.

27-aastane Neel on osalenud paarismängus suure slämmi turniiril 11 korda, kuid vaid korra neist Austraalias - 2022. aastal langeti koos prantslanna Elixane Lechemiaga konkurentsist avaringis.

Vahepeal enam kui aastase võistluspausi pidanud Neel naasis võistlustulle alles novembris ja teenis koos Abigail Rencheliga detsembri alguses Daytona Beachil W35 kategooria turniirivõidu.