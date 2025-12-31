X!

Raieste klubi kaotas Madridi Realile

Korvpall
Sander Raieste.
Sander Raieste. Autor/allikas: UCAM Murcia CB/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallur Sander Raieste klubi pidi Hispaania kõrgliiga 13. voorus tunnistama kodus suurklubi Madridi Reali paremust 91:80 (22:18, 19:14, 26:23, 24:25).

Raieste mängis 23 minutit, viskas kolm punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), võttis seitse lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja sai kolm viga.

Murcia paremad olid Michael Forrest 13 ja Emanuel Cate 11 punktiga. Võitjatele tõid 13 punkti Facundo Campazzo ja Andres Feliz.

Madridi Real on võitnud tänavu 13 mängust 12 ja asub tabelis liidrikohal. Murcial on kirjas kümme võitu ja kolm kaotust. Võiduprotsendilt edestab neid ka Valencia (9-2).

Henri Drelli klubi Badalona Joventut kaotas võõrsil Malaga Unicajale 83:105 (21:21, 21:24, 23:26, 18:34). Eestlane mängis vaid kolm minutit ega kogunud muid statistilisi näitajaid peale ühe ebaõnnestunud kaugviske.

Nii Joventutil kui ka Unicajal on kirjas kaheksa võitu ja viis kaotust.

Toimetaja: Siim Boikov

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

