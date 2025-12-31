New York Islandersi noor kaitsemängija tegi ajalugu

Schaefer andis resultatiivse söödu NY Islandersi teisele värava ja kogus nii karjääri 25. resultatiivsuspunkti. Esimest hooaega NHL-is mängiv kanadalane on saanud 40 mänguga kirja üheksa väravat ja 16 tulemuslikku söötu. Mitte ükski kaitsja pole varem nii noorelt 25 punktini jõudnud.

Kuigi NY Islanders asus mängu 2:0 juhtima, siis jõudis Chicago teisel kolmandikul viigini ning võitja selgitati alles karistusvisete abil, kus ükski Chicago mängija väravat ei visanud ja otsustavaks kujunes Bo Horvati (NY Islanders) tabamus.

Suurepärase tagasituleku tegi Montreal Canadiens, kes võitis võõrsil Stanley karikakaitsjat Florida Panthersit 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). Montreal oli veel neli ja pool minutit enne lõppu kahe väravaga taga, aga Cole Caufieldi ja Nick Suzuki tabamused viigistasid seisu.

Suzuki realiseeris 3.24 pärast lisaaja algust ka arvulise ülekaalu, tuues võidu külalistele.

Sellega sai Montreal pisut palsamit hingele, sest eelmises mängus Tampa Bay Lightninguga tulid nad viimasel kolmandikul välja kolmeväravalisest kaotusseisust, aga kaotasid ikkagi karistusvisetega.

Idakonverentsi liidermeeskond Carolina Hurricanes jäi võõrsil selgelt 1:5 (0:3, 1:2, 0:0) alla Pittsburgh Penguinsile. Võitjate kasuks viskas kaks väravat Anthony Mantha.

Tulemused: Toronto - New Jersey 4:0, Florida - Montreal 2:3 la, Pittsburgh - Carolina 5:1, Chicago - NY Islanders 2:3 kv, Vancouver - Philadelphia 3:6.