Aafrika Rahvuste karikaturniiril on kõik edasipääsejad paigas

Jalgpall
Aafrika Rahvuste karikaturniir: Tuneesia - Tansaania
Aafrika Rahvuste karikaturniir: Tuneesia - Tansaania Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Marokos toimuval Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kolmapäeval paika kõik 16 kaheksandikfinalisti. Viimasena tagas koha Tansaania.

C-alagrupi võitis täisedu kolme võiduga Nigeeria, kes alistas avaringis Tansaania 2:1, teises ringis Tuneesia 3:2 ja sai kolmapäeval jagu ka Ugandast 3:1.

Teisena jõudis edasi Tuneesia, kes alistas Uganda 3:1, kaotas Nigeeriale 2:3 ja viigistas kolmapäeval Tansaaniaga.

Tansaania oli kaotanud avaringis Nigeeriale 1:2, aga 1:1 viigid Uganda ja Tuneesiaga olid edasipääsuks piisavad. Kolmandate kohtade võrdluses aitas neid parem väravatevahe samuti kaks punkti teeninud Angola ja Komooridega.

Kuigi aasta viimasel päeval peetakse kolmanda vooru kohtumised ka E- ja F-alagrupis, siis edasipääsejate osas need midagi ei otsusta ja paika saavad üksnes kõik kaheksandikfinaalide paarid.

E-grupist jõuavad 16 hulka Alžeeria, Burkina Faso ja Sudaan ning välja jääb Ekvatoriaal-Guinea. F-grupist saavad edasi tiitlikaitsja Elevandiluurannik, Kamerun ja Mosambiik, gruppi jääb pidama Gabon.

Kaheksast kaheksandikfinaalide paaridest on praegu paigas pooled: Mali - Tuneesia, Maroko - Tansaania, Egiptus - Benin ja Alžeeria - Kongo DV.

Aafrika Rahvuste karikavõitja selgub 18. jaanuaril.

Toimetaja: Siim Boikov

