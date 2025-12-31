X!

Los Angeles Clippers tähistab pühade perioodi hea seeriaga

Korvpall
Kawhi Leonard
Kawhi Leonard Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Los Angeles Clippers alistas korvpalliliigas NBA kodus Sacramento Kingsi 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19) ja kirjutas tabelisse viienda võidu järjest.

LA Clippersit vedas 33 punktiga Kawhi Leonard, 21 silma lisas James Harden. Sacramento parim oli 18 punktiga Nique Clifford, aga Maxime Renaud panustas kaksikduubliga: 12 punkti ja 12 lauapalli.

Clippers on küll aasta lõpus hoo sisse saanud, aga tervikuna pole nende hooaeg kuigi helgelt kulgenud - tabelis on kirjas 11 võitu ja 21 kaotust ning läänekonverentsis edestatakse vaid kahte meeskonda.

Viimastel nädalatel on aga võidetud kodus Los Angeles Lakersit, Houston Rocketsit ja ka idakonverentsi liider Detroit Pistonsit ning võõrsil Portland Trail Blazersit.

Detroit Pistons käis ka ise aasta eelviimasel õhtul väljakul ja alistas võõrsil Los Angeles Lakersi 128:106 (36:30, 34:35, 26:23, 32:18). Cade Cunningham tõi võitjatele 27 punkti ja 11 resultatiivset söötu. Lakersi parim oli 30 punkti ja 11 tulemusliku sööduga Luka Doncic.

Ja Morant viskas 40 punkti, aga Memphis Grizzlies kaotas sellest hoolimata võõrsil lisaajal Philadelphia 76ersile 136:139 (40:34, 32:38, 28:31, 28:25, 8:11). Tyrese Maxey viskas võitjate kasuks 34 silma ja jagas 12 resultatiivset söötu.

Neljandas kolmapäeval peetud mängus alistas Boston Celtics võõrsil Utah Jazzi 129:119 (31:38, 28:26, 40:32, 30:23). Derrick White või võitjatele 27 punkti, Keyonte George viskas Utah' kasuks 37 silma ja jagas seitse tulemuslikku söötu.

Toimetaja: Siim Boikov

