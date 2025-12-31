X!

Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

Jalgpall
Arsenal
Arsenal Autor/allikas: SCANPIX / PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 19. vooru keskses lahingus oli Arsenal kodus tänu teise poolaja tabamustele 4:1 üle lähirivaal Aston Villast.

Kui esimene poolaeg väravaid ei toonud ja mängupildilt oli esitus üsna võrdne, siis teisel poolajal kasutas Arsenal erinevalt Birminghami klubist oma võimalused ära.

48. minutil avas skoori Gabriel, neli minutit hiljem jõudis väravani ka Martin Zubimendi. 69. minutil lõi Leandro Trossard seisuks 3:0 ja andis 78. minutil resultatiivse söödu hetk varem pingilt sekkunud Gabriel Jesusi tabamusele.

Aston Villa auvärav sündis kohtumise üleminutitel ja kirjutati Ollie Watkinsi nimele.

Ühtlasi sai otsa ka Aston Villa suurepärane seeria. Peatreener Unai Emery käe all võideti eelnevalt liiga ja eurosarja peale 11 kohtumist järjest.

Liigas neljanda võidu järjest saanud Arsenal kasvatas aga oma üldedu Manchester City ees, kes kohtub uue aasta esimesel päeval võõrsil Sunderlandiga. Praegu on Arsenalil 45, Man Cityl 40 ja Aston Villal 39 punkti.

Tulemused: Burnley - Newcastle 1:3, Chelsea - Bournemouth 2:2, Nottingham - Everton 0:2, West Ham - Brighton 2:2, Arsenal - Aston Villa 4:1, Manchester United - Wolverhampton 1:1.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:08

Aafrika Rahvuste karikaturniiril on kõik edasipääsejad paigas

09:57

Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

30.12

Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

30.12

FIFA väljastas rahvusvahelise litsentsi 19 Eesti kohtunikule

30.12

Floraga liitus seni Kalevis mänginud noor vasakkaitsja

30.12

AS Roma lõpetas aasta kodupubliku ees võiduga

30.12

Bogdan Vaštšuk sõlmis tuttava välisklubiga lepingu

30.12

Paskotši pääses Belgia kõrgliiga vooru sümboolsesse koosseisu

29.12

Maroko ja Egiptus võitsid Rahvuste karikaturniiril alagrupi

29.12

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

sport.err.ee uudised

11:08

Aafrika Rahvuste karikaturniiril on kõik edasipääsejad paigas

10:31

Los Angeles Clippers tähistab pühade perioodi hea seeriaga

09:57

Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

30.12

Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

30.12

ETV spordisaade, 30. detsember

30.12

Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

30.12

Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

30.12

Carlsen täiendas auhinnakappi 20. MM-kullaga

30.12

Jokic vältis tõsist vigastust

30.12

Pokk hiilgas Poolas, Sepp tegi ookeani taga mitmekülgse esituse

30.12

Spordiajakirjanikud valisid aasta parimateks Duplantise ja Bonmati

30.12

NFL-is on lahtised veel kaks play-off kohta

30.12

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

30.12

Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

30.12

FIFA väljastas rahvusvahelise litsentsi 19 Eesti kohtunikule

30.12

Lajal alustab hooaega Austraalias, Glinka Uus-Kaledoonias

30.12

Floraga liitus seni Kalevis mänginud noor vasakkaitsja

loetumad

30.12

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

30.12

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

30.12

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

30.12

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

30.12

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo