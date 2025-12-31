Arsenal pani Aston Villa võidujadale otsustava punkti

Kui esimene poolaeg väravaid ei toonud ja mängupildilt oli esitus üsna võrdne, siis teisel poolajal kasutas Arsenal erinevalt Birminghami klubist oma võimalused ära.

48. minutil avas skoori Gabriel, neli minutit hiljem jõudis väravani ka Martin Zubimendi. 69. minutil lõi Leandro Trossard seisuks 3:0 ja andis 78. minutil resultatiivse söödu hetk varem pingilt sekkunud Gabriel Jesusi tabamusele.

Aston Villa auvärav sündis kohtumise üleminutitel ja kirjutati Ollie Watkinsi nimele.

Ühtlasi sai otsa ka Aston Villa suurepärane seeria. Peatreener Unai Emery käe all võideti eelnevalt liiga ja eurosarja peale 11 kohtumist järjest.

Liigas neljanda võidu järjest saanud Arsenal kasvatas aga oma üldedu Manchester City ees, kes kohtub uue aasta esimesel päeval võõrsil Sunderlandiga. Praegu on Arsenalil 45, Man Cityl 40 ja Aston Villal 39 punkti.

Tulemused: Burnley - Newcastle 1:3, Chelsea - Bournemouth 2:2, Nottingham - Everton 0:2, West Ham - Brighton 2:2, Arsenal - Aston Villa 4:1, Manchester United - Wolverhampton 1:1.