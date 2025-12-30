Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

Viimsi suutis võõras saalis mängu tasavägisena hoida esimesed viis minutit, siis tegi Tartu Ülikool suurema vahe sisse ja asus poolajaks juhtima 26 punktiga. Teisel poolajal püsis vahe umbes 30 punkti juures.

Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa andis vähemalt 10 minutit mänguaega kõigile kaheteistkümnele mehele. Rauno Nurger viskas võitjate parimana 12 punkti ja hankis neli lauapalli, Robert Valge ja Markus Ilver panustasid vastavalt 11 ja 10 silma. Viimsi resultatiivseimana tõi 11 punkti Oliver Pere.

Tartlased on võitnud senisest 15 mängust 14 ja hoiavad tabelis liidrikohta. Viimsi sai kolme võidu kõrvale 12. kaotuse, tabelis jagatakse 11.-12. kohta.