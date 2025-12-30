Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

"Olen väga elevil! Tahan proovida uut keskkonda ja tunnetada teist taset. Tunnen, et mul on vaja astuda oma arengus samm edasi ja Eesti parimas naiskonnas avaneb selleks parim võimalus," ütles Grutop.

19-aastane Grutop mängis JK Tallinna Kalevi esindusnaiskonna särgis nelja hooaja jooksul kokku 72 Meistriliiga kohtumises ja lõi nendes 30 väravat. Lõppenud hooajal osales ta juulist kuni novembrini 16 Meistriliiga mängus ning sepistas kaheksa tabamust. Grutop on esindanud Eesti neidude U-19 (11/4), U-17 (18/7) ja U-15 (5/0) noortekoondiseid.

Tipuründaja kohal mängiv Grutop loodab, et uuel hooajal õnnestub tal kaheksakordsete Eesti meistrite eest mängides tänavune väravasaldo kahekordistada.

"FC Floral on väga heal tasemel mängijad, naiskond valdab hästi palli ja kogu mängu ülesehitus on suunatud vastaste väravale. Treenerite poolt uueks aastaks seatud plaanid ja eesmärgid tunduvad väga sümpaatsed! Kui saan koos Getter Saarega rünnakul mängida, siis usun, et meie koostöö sujub hästi - tema küsib söötu jalga, mina ründan liinide tagust," rääkis Grutop, kes ühtlasi loodab uuel jalgpalliaastal Eesti koondises debüüdi teha.

"Minu peamiseks trumbiks on kiirus, samuti olen töökas ja liigun väljakul palju allapoole. Kindlasti peaksin parandama füüsilist poolt, et jõuaksin eelkõige viimase 20 minuti jooksul väljakul kvaliteetselt töötada," iseloomustas Flora naiskonna värske täiendus oma mängustiili.

Flora naiskond alustab uueks hooajaks valmistumist 5. jaanuaril.