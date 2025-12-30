Jokic vältis tõsist vigastust

Serbia korvpallitähe Nikola Jokici põlvevigastus ei osutunud tõsiseks ning teda ootab ees kuu aja pikkune mängupaus.

Jokic vigastas läinudöises mängus Miami Heati vastu vasaku jala põlve, kui põrkas teise veerandaja lõpus kokku tiimikaaslase Spencer Jonesiga. Serblane kukkus põlvest kinni haarates väljakule ning lahkus siis longates. Teisel poolajal ta enam platsile ei tulnud.

Teisipäeva hommikul tehti Jokicile MRT uuring ja selgus, et tema põlve eesmine ristatiside (ACL) on terve. Serblasel diagnoositi põlve ülepainutus, mis jätab ta koduklubi Denver Nuggetsi kinnitusel platsilt eemale vähemalt neljaks nädalaks.

30-aastane Jokic on NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud kolmel korral (2021, 2022, 2024) ning 2023. aastal vedas ta Nuggetsi klubi ajaloo esimese meistritiitlini.

Jokici tänavuse hooaja keskmised näitajad on 29,6 punkti, 12,2 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu mängu kohta. Nuggetsi arvel on 22 võitu ja 10 kaotust, millega asetsetakse läänekonverentsis kolmandal kohal.